Αγρότες: «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρχει δικαιοσύνη», τι θα γίνει τα Χριστούγεννα;

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι σε όλη την Ελλάδα θα προχωρήσουν σε κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών!

18 Δεκ. 2025 22:10
Pelop News

Φαίνεται ότι οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι, καθώς αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα. Μάλιστα, από αύριο Παρασκευή (19.12.2025) θα αποκλείσουν και τους παρακαμπτήριους. Οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως και τη Δευτέρα (22.12.2025).

Πάτρα-Αγρότες: Συνεχίζουν το μπλόκο στην Εγλυκάδα, επανεξέταση τη Δευτέρα

Αυτό το λέμε γιατί αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πολλαπλασιάζοντας τα μπλόκα στη σύσκεψη που πραγματοποίησαν την Πέμπτη (18.12.2025) στον Λευκώνα Σερρών.

Ακόμη, αναμένεται από την Παρασκευή να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς από τις 2 το μεσημέρι και μετά.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρχει δικαιοσύνη», είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Το πρωί της Παρασκευής σε όλα τα μπλόκα της χώρας υπάρχει ελεύθερη διέλευση, γιατί είναι η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00 και μετά, σε όλη την Ελλάδα θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών, στέλνοντας σαφή μήνυμα να δώσουμε μία ανυποχώρητη πάλι μέχρι το τέλος και τη δικαίωσή μας».

«Το Σαββατοκύριακο (σ.σ. 20.12.2025 – 21.12.2025), όπου υπάρχουν ανοιχτά διόδια σε όλες τις περιοχές της χώρας, θα ανοίξουμε τις μπάρες να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα για να μην πληρώσουν τα πανάκριβα διόδια, που έχουν χτιστεί με τα δικά μας λεφτά».

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με ανοιχτά μπλόκα αγροτών
Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα θα υπάρξουν νέες δράσεις στα μπλόκα και από την Τρίτη η διέλευση θα είναι ανοιχτή για όλους κατά τις ημέρες των γιορτών, προκειμένου «όλοι να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας».

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει με ασφάλεια και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτή την κατεύθυνση, ταυτόχρονα όμως στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι καλό θα είναι μέχρι τότε να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει απέναντί της όλη την κοινωνία και να δώσει λύση», είπε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας.

Καταληκτικά, μίλησε για τους… «καλικάντζαρους», όσους δηλαδή προσπαθούν να υπονομεύσουν τον αγώνα των αγροτών και να σπάσουν τα μπλόκα.

Όπως λένε αγρότες, και τη Δευτέρα οι δράσεις στα μπλόκα θα συνεχιστούν πανελλαδικά και συντονισμένα.

