Βαλαβάνη για την απόκτηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου, ΒΙΝΤΕΟ

«Οι πρώτες μέρες στο σπίτι δεν ήταν εύκολες. Θυμάμαι ότι τον θήλαζα και έκλαιγα. Ο Γρηγόρης με ρωτούσε συνεχώς τι έχω και δεν ήξερα πως να του το εξηγήσω»

Βαλαβάνη για την απόκτηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου, ΒΙΝΤΕΟ
21 Ιαν. 2026 23:21
Pelop News

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αναφέρθηκε στις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη μετά τη γέννηση του γιου της τονίζοντας πως το πρώτο διάστημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Για εκείνη η απόκτηση ενός παιδιού κάνει μία γυναίκα να βιώσει μία μορφή «πένθους» για το σώμα της και τη σχέση της με τον σύντροφό της.

«Οι πρώτες μέρες στο σπίτι δεν ήταν εύκολες. Θυμάμαι ότι τον θήλαζα και έκλαιγα. Ο Γρηγόρης με ρωτούσε συνεχώς τι έχω και δεν ήξερα πως να του το εξηγήσω. Κανείς δε σε προετοιμάζει για το γεγονός ότι πενθείς την παλιά σου ζωή. Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφο σου. Το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα ήταν ο θηλασμός, παρόλο που μέχρι και σήμερα θηλάζω. Ο Γρηγόρης ήταν βράχος δίπλα μου», εξομολογήθηκε στο vidcast Unblok η αθλητικογράφος που υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί με τον Γρηγόρη Μόργκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη μητρότητα ως το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κληθεί να κάνει ποτέ: «Το να μεγαλώνω ένα παιδί, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Η μητρότητα είναι non stop. Είσαι 24ώρες το εικοσιτετράωρο εκεί αλλά είναι το πιο ωραίο και το πιο ουσιαστικό πράγμα που έχω δημιουργήσει με τον άντρα μου».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της

Θυμούμενη τη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε: «Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος ήμουν στο σπίτι. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, δεν ήταν ξαφνικό. Είχα κάνει το τεστ και με το που γυρίσω Γρηγόρης στο σπίτι του το είχα ήδη φυλαγμένο σε ένα κουτί και του έκανα έκπληξη. Με το που είδα ότι είναι θετικό κόπηκαν τα γόνατα μου».

Στην ίδια συνέντευξη, η αθλητικογράφος ανέτρεξε στην περίοδο γνωριμίας με τον σύζυγό της, τον Γρηγόρη Μόργκαν, το 2019. Όπως είπε, τρία χρόνια αργότερα δέθηκαν ερωτικά. «Με τον Γρηγόρη γνωριστήκαμε το 2019 στα Χανιά από κοινή παρέα. Στην αρχή είπαμε μόνο ένα γεια. Το 2022 ξανά βρεθήκαμε στην ίδια παραλία, σε μια σχολή σερφ που υπάρχει εκεί. Μόλις τον είδα έτρεξα και τον αγκάλιασα και αυτός είχε μείνει άναυδος. Ένιωθα ότι τον ήξερα από πάντα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε το ειδύλλιο», αφηγήθηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Ο άνδρας μου δυσανασχέτησε, όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί» αποκαλυπτική η Μπέσσυ Αργυράκη
23:38 Το σύνθετο πριμ των παικτών της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa
23:21 Βαλαβάνη για την απόκτηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Σοκ στην Παρί, ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του κατηγορούνται εμπορία ανθρώπων!
22:48 Η Ελλάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα, 18-9 τη Ρουμανία
22:45 Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του έξω από το μουσείο «CR7», ΒΙΝΤΕΟ
22:35 Πακιστάν: Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, ΒΙΝΤΕΟ
22:26 Αγωνία στην πτήση Ζάκυνθος-Αθήνα, προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά στον αέρα!
22:21 Ισπανία: Τριήμερη απεργία προκήρυξαν οι μηχανοδηγοί μετά τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα
22:12 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Περιστέρι-Σαραγόσα: Έσταζε η οροφή, αναβλήθηκε το παιχνίδι
22:00 Βουλή: Μπάχαλο στη διακομματική των αγροτών, η Κωνσταντοπούλου κατέβασε τη Λινού από το βήμα
21:51 Ελλάδα-Ουγγαρία και Σερβία-Ιταλία στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού
21:40 Pulse: 16,5 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ
21:29 Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας
21:21 Σε αυτές τις περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα!
21:11 Γροιλανδία: Δίνει οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης
20:52 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
20:51 Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
20:42 Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ