Βαλαβάνη για την απόκτηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου, ΒΙΝΤΕΟ

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αναφέρθηκε στις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη μετά τη γέννηση του γιου της τονίζοντας πως το πρώτο διάστημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Για εκείνη η απόκτηση ενός παιδιού κάνει μία γυναίκα να βιώσει μία μορφή «πένθους» για το σώμα της και τη σχέση της με τον σύντροφό της.

«Οι πρώτες μέρες στο σπίτι δεν ήταν εύκολες. Θυμάμαι ότι τον θήλαζα και έκλαιγα. Ο Γρηγόρης με ρωτούσε συνεχώς τι έχω και δεν ήξερα πως να του το εξηγήσω. Κανείς δε σε προετοιμάζει για το γεγονός ότι πενθείς την παλιά σου ζωή. Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφο σου. Το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα ήταν ο θηλασμός, παρόλο που μέχρι και σήμερα θηλάζω. Ο Γρηγόρης ήταν βράχος δίπλα μου», εξομολογήθηκε στο vidcast Unblok η αθλητικογράφος που υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί με τον Γρηγόρη Μόργκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη μητρότητα ως το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κληθεί να κάνει ποτέ: «Το να μεγαλώνω ένα παιδί, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Η μητρότητα είναι non stop. Είσαι 24ώρες το εικοσιτετράωρο εκεί αλλά είναι το πιο ωραίο και το πιο ουσιαστικό πράγμα που έχω δημιουργήσει με τον άντρα μου».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της

Θυμούμενη τη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε: «Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος ήμουν στο σπίτι. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, δεν ήταν ξαφνικό. Είχα κάνει το τεστ και με το που γυρίσω Γρηγόρης στο σπίτι του το είχα ήδη φυλαγμένο σε ένα κουτί και του έκανα έκπληξη. Με το που είδα ότι είναι θετικό κόπηκαν τα γόνατα μου».

Στην ίδια συνέντευξη, η αθλητικογράφος ανέτρεξε στην περίοδο γνωριμίας με τον σύζυγό της, τον Γρηγόρη Μόργκαν, το 2019. Όπως είπε, τρία χρόνια αργότερα δέθηκαν ερωτικά. «Με τον Γρηγόρη γνωριστήκαμε το 2019 στα Χανιά από κοινή παρέα. Στην αρχή είπαμε μόνο ένα γεια. Το 2022 ξανά βρεθήκαμε στην ίδια παραλία, σε μια σχολή σερφ που υπάρχει εκεί. Μόλις τον είδα έτρεξα και τον αγκάλιασα και αυτός είχε μείνει άναυδος. Ένιωθα ότι τον ήξερα από πάντα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε το ειδύλλιο», αφηγήθηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



