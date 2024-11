Βαλένθια: Η στιγμή που φυγαδεύουν τον Σάντσεθ ενώ ο Φελίπε συνομιλεί με τους πλημμυροπαθείς ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Μπάλες λάσπης και μπουκάλια, ήταν μερικά από τα αντικείμενα που πέταξαν κατά του βασιλιά Φελίπε, της βασίλισσας Λετίθια και του Πέδρο Σάντσεθ, καθώς πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην περιοχή Παϊπόρτα της Βαλένθια.

Ο βασιλιάς Φελίπε, ο Σάντσεθ και ο περιφερειακός πρόεδρος της Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν, επισκέπτονταν την πόλη Παϊπόρτα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου, όταν το πλήθος άρχισε να φωνάζει «δολοφόνοι, δολοφόνοι» κατά του Σάντσεθ και του Μαθόν και να πετάει αντικείμενα. «Σάντσεθ, γιε σκύλας», «Ζητήστε βοήθεια», «Οι άνθρωποι πεθαίνουν και έρχεστε τώρα», ήταν ορισμένα από τα όσα ακούστηκαν σύμφωνα με την El Pais.

Βαλένθια: Πλημμυροπαθείς πέταξαν λάσπη σε Φελίπε, Λετίθια και Σάντσεθ ΒΙΝΤΕΟ

The King of Spain is trying to calm angry crowds in Paiporta, a Valencia region town affected by the floods.

He’s braving mud and rock throwing to talk to people while the prime minister Sanchez and other politicians seem to have been evacuated

pic.twitter.com/7Bcpvo7vAv

— Bojan Pancevski (@bopanc) November 3, 2024