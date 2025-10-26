Βαλένθια: Λαϊκή οργή κατά των κυβερνώντων ότι τους άφησαν να πνιγούν...

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι κατέβηκαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στους δρόμους της ισπανικής πόλης Βαλένθια προκειμένου να τιμήσουν την πρώτη επέτειο από τις φονικές πλημμύρες του περασμένου έτους και να καταδικάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίστηκαν την καταστροφή.

Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν φωτογραφίες των θυμάτων, ζήτησαν την παραίτηση του περιφερειακού ηγέτη, Κάρλος Μαθόν, κατηγορώντας τον για την καθυστερημένη αντίδραση σε μία από τις πιο φονικές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών.

«Ο κόσμος είναι ακόμα πολύ θυμωμένος», δήλωσε η Ρόζα Θέρος, δημόσια υπάλληλος 42 ετών, που συμμετείχε στη διαδήλωση μαζί με τον σύζυγό της και τις δύο μικρές κόρες τους.

Η διαχείριση του Μαθόν έχει δεχθεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι δεν απέστειλε ειδοποιήσεις πλημμύρας στα κινητά τηλέφωνα μέχρι τις 8:11 μ.μ. στις 29 Οκτωβρίου 2024, όταν ορισμένες περιοχές είχαν ήδη ξεκινήσει να πλημμυρίζουν σε επικίνδυνο βαθμό.

Σημειωτέον ότι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καταρρακτώδεις βροχές.

Οι κάτοικοι ανέφεραν στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι όταν τελικά έλαβαν την ειδοποίηση, τα λασπώδη νερά περιέβαλαν ήδη τα αυτοκίνητά τους, πλημμύριζαν δρόμους και εισχωρούσαν στα σπίτια τους.

Οι πλημμύρες επηρέασαν 78 δήμους, κυρίως στα νότια προάστια της Βαλένθια, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 229 άνθρωποι συνολικά. Μάλιστα, ένα από τα πτώματα βρέθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, πριν λίγες μέρες.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα που ζητούσαν την παραίτηση ή ακόμη και τη φυλάκιση του Μαθόν.

Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στην εφημερίδα El País, το 71% των κατοίκων της Βαλένθια δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Μαθόν πρέπει να παραιτηθεί.

Σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου έτους ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω, γεγονός που τόνισαν ορισμένοι διαδηλωτές, καθώς κατηγορούν τις αρχές ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους κατοίκους της περιοχής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



