Βαλένθια: Σοκαριστικές σκηνές μετά τις φονικές πλημμύρες, απόγνωση και λεηλασίες μέσα στη λάσπη ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Βαλένθια και πολλές περιοχές της Ισπανίας μετά τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 158, ενώ οι αγνοούμενοι παραμένουν αμέτρητοι. Η εικόνα που επικρατεί είναι σχεδόν μετα-αποκαλυπτική, με δρόμους γεμάτους λάσπη και συντρίμμια, ολόκληρες γειτονιές να είναι βυθισμένες στο νερό, και κατεστραμμένα κτίρια να υποδηλώνουν το μέγεθος της τραγωδίας.

The death toll in Spain jumped to at least 158 people on Thursday, as some of the worst flash floods in decades hit this week. Rescuers feared finding more bodies, the country’s defense minister said, as teams dug into the mud. https://t.co/fynli0lofe pic.twitter.com/2V4cz6qByg

— The New York Times (@nytimes) October 31, 2024