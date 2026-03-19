Βαλσαμόχορτο: Τι δείχνουν οι μελέτες για το βότανο που συνδέεται με καλύτερη διάθεση

Με ιστορία αιώνων και ισχυρή παρουσία στη λαϊκή βοτανοθεραπεία, το βαλσαμόχορτο εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, κυρίως για τη σχέση του με την ήπια έως μέτρια κατάθλιψη αλλά και για τις σημαντικές αλληλεπιδράσεις του με φάρμακα.

19 Μαρ. 2026 16:13
Pelop News

Γνωστό από την αρχαιότητα για τις παραδοσιακές του χρήσεις, το βαλσαμόχορτο –ή σπαθόχορτο, γνωστό διεθνώς ως St. John’s wort– παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βότανα που συνδέονται με την ενίσχυση της διάθεσης. Το φυτό Hypericum perforatum έχει κίτρινα άνθη και περιέχει δραστικές ουσίες όπως η υπερικίνη, ενώ εδώ και χρόνια αποτελεί αντικείμενο μελέτης για τη δράση του σε συμπτώματα κατάθλιψης.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Η πιο γνωστή χρήση του αφορά την ήπια έως μέτρια κατάθλιψη. Σύμφωνα με το NCCIH και τη Mayo Clinic, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το βαλσαμόχορτο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό από placebo και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εμφανίζει παρόμοια αποτελεσματικότητα με ορισμένα αντικαταθλιπτικά σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια συμπτώματα. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι απολύτως ομοιόμορφα και δεν θεωρούνται επαρκή για να υποστηρίξουν χρήση του σε σοβαρή κατάθλιψη.

Με βάση τις διαθέσιμες πηγές, το βαλσαμόχορτο φαίνεται να επηρεάζει νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με τη διάθεση, όπως η σεροτονίνη, αλλά η ακριβής βιολογική του δράση δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Για αυτό και οι ειδικοί αντιμετωπίζουν το βότανο με μετρημένη αισιοδοξία και όχι ως καθολική λύση. Η τελευταία αυτή διατύπωση είναι σύνθεση των επίσημων πηγών.

Δεν είναι ακίνδυνο επειδή είναι «φυσικό»

Παρότι πρόκειται για φυτικό σκεύασμα, οι επίσημες ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι το βαλσαμόχορτο δεν είναι αθώο. Μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ξηροστομία, ζάλη, κόπωση, γαστρεντερικές ενοχλήσεις και φωτοευαισθησία, δηλαδή αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το θέμα των αλληλεπιδράσεων με φάρμακα. Το NCCIH, το NHS και η Mayo Clinic τονίζουν ότι το βαλσαμόχορτο μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό πολλών σκευασμάτων, κάνοντας κάποια λιγότερο αποτελεσματικά ή αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών.

Με ποια φάρμακα θέλει μεγάλη προσοχή

Οι ειδικοί προειδοποιούν ιδιαίτερα για τη συγχορήγηση με αντικαταθλιπτικά, καθώς μπορεί να προκληθεί επικίνδυνη αύξηση της σεροτονίνης, δηλαδή σύνδρομο σεροτονίνης, μια κατάσταση που μπορεί να γίνει ακόμη και απειλητική για τη ζωή. Επίσης, μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα φαρμάκων όπως τα αντισυλληπτικά, τα αντιπηκτικά, ορισμένα φάρμακα για HIV, κάποιες αντικαρκινικές θεραπείες, η διγοξίνη και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Γι’ αυτό και οι επίσημες οδηγίες συγκλίνουν στο ίδιο σημείο: η χρήση του δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού, ειδικά όταν κάποιος λαμβάνει ήδη θεραπεία.

Πότε δεν αρκεί από μόνο του

Οι επίσημες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι το βαλσαμόχορτο μπορεί να εξετάζεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήπιας έως μέτριας κατάθλιψης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο της ιατρικής παρακολούθησης, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα είναι έντονα, επίμονα ή συνδέονται με σοβαρή κατάθλιψη.

Συμπέρασμα
Το βαλσαμόχορτο παραμένει ένα από τα λίγα βότανα που έχουν μελετηθεί τόσο εκτενώς για τη σχέση τους με τη διάθεση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους με ήπια έως μέτρια καταθλιπτικά συμπτώματα, όμως οι πολλές αλληλεπιδράσεις και οι πιθανοί κίνδυνοι σημαίνουν ότι χρειάζεται προσοχή και ιατρική καθοδήγηση πριν από τη χρήση του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πρώτη κατοικία: Ποιοι κερδίζουν από τη νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών
17:46 «Δεν με αγχώνει η προοπτική να κερδίσω τον Ντουπλάντις», ο Καραλής για το Παγκόσμιο του Τορούν
17:39 «Είναι υπαρχηγός του Κασιδιάρη», ξεκίνησε η δίκη του βουλευτή Κ. Φλώρου για την επίθεση με μπουνιές στον συνάδελφο του Β. Γραμμένο
17:35 Απρόσμενος επισκέπτης σε αεροδρόμιο της Τασμανίας – Πόσουμ κρύφτηκε ανάμεσα σε λούτρινα
17:34 Πλήγμα στο διυλιστήριο της Χάιφα από ιρανικούς πυραύλους
17:25 Πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης προσήχθη για τη δολοφονία στην Καλαμαριά, είχε καταδικαστεί για πυροβολισμούς το 2021
17:24 Κατρίνης: «Καταρρίφθηκε το αφήγημα της μη εμπλοκής της Ελλάδας»
17:16 Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό για το Flyover
17:14 Τα fitness trends που βλέπουμε παντού – Ποια έχουν επιστημονική βάση και ποια θέλουν προσοχή
17:08 CrediaBank: Στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
17:00 Εκπαιδευτικοί Αχαΐας: «Δεν είμαστε αναλώσιμοι» – Το Υπουργείο αδιαφορεί στο αίτημα για νομικό συμπαραστάτη
16:59 Το Κατάρ δίνει 24 ώρες σε στελέχη της ιρανικής πρεσβείας να φύγουν από τη χώρα
16:58 Νέα αναταραχή στην ενέργεια μετά τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή – Πίεση σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα
16:56 Η Lidl Ελλάς λανσάρει το «World of Needs»: Στρατηγικός αναπροσανατολισμός του τομέα Non-Food.
16:48 Μπαράζ επαφών του Σπύρου Σκιαδαρέση στην Ι.Π. Μεσολογγίου
16:48 Η εξομολόγηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για την απώλεια του πατέρα του
16:40 Με επιτυχία το 2ο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash στην Πάτρα – Διακρίσεις για τους Πατρινούς αθλητές
16:34 Γιατί οι κατασκευαστές έβγαλαν τον φορτιστή από τα κουτιά των smartphones
16:32 ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
16:29 Ξεχώρισε η Πάτρα στο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ