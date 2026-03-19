Βαλσαμόχορτο: Τι δείχνουν οι μελέτες για το βότανο που συνδέεται με καλύτερη διάθεση

Γνωστό από την αρχαιότητα για τις παραδοσιακές του χρήσεις, το βαλσαμόχορτο –ή σπαθόχορτο, γνωστό διεθνώς ως St. John’s wort– παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βότανα που συνδέονται με την ενίσχυση της διάθεσης. Το φυτό Hypericum perforatum έχει κίτρινα άνθη και περιέχει δραστικές ουσίες όπως η υπερικίνη, ενώ εδώ και χρόνια αποτελεί αντικείμενο μελέτης για τη δράση του σε συμπτώματα κατάθλιψης.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Η πιο γνωστή χρήση του αφορά την ήπια έως μέτρια κατάθλιψη. Σύμφωνα με το NCCIH και τη Mayo Clinic, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το βαλσαμόχορτο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό από placebo και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εμφανίζει παρόμοια αποτελεσματικότητα με ορισμένα αντικαταθλιπτικά σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια συμπτώματα. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι απολύτως ομοιόμορφα και δεν θεωρούνται επαρκή για να υποστηρίξουν χρήση του σε σοβαρή κατάθλιψη.

Με βάση τις διαθέσιμες πηγές, το βαλσαμόχορτο φαίνεται να επηρεάζει νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με τη διάθεση, όπως η σεροτονίνη, αλλά η ακριβής βιολογική του δράση δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Για αυτό και οι ειδικοί αντιμετωπίζουν το βότανο με μετρημένη αισιοδοξία και όχι ως καθολική λύση. Η τελευταία αυτή διατύπωση είναι σύνθεση των επίσημων πηγών.

Δεν είναι ακίνδυνο επειδή είναι «φυσικό»

Παρότι πρόκειται για φυτικό σκεύασμα, οι επίσημες ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι το βαλσαμόχορτο δεν είναι αθώο. Μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ξηροστομία, ζάλη, κόπωση, γαστρεντερικές ενοχλήσεις και φωτοευαισθησία, δηλαδή αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το θέμα των αλληλεπιδράσεων με φάρμακα. Το NCCIH, το NHS και η Mayo Clinic τονίζουν ότι το βαλσαμόχορτο μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό πολλών σκευασμάτων, κάνοντας κάποια λιγότερο αποτελεσματικά ή αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών.

Με ποια φάρμακα θέλει μεγάλη προσοχή

Οι ειδικοί προειδοποιούν ιδιαίτερα για τη συγχορήγηση με αντικαταθλιπτικά, καθώς μπορεί να προκληθεί επικίνδυνη αύξηση της σεροτονίνης, δηλαδή σύνδρομο σεροτονίνης, μια κατάσταση που μπορεί να γίνει ακόμη και απειλητική για τη ζωή. Επίσης, μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα φαρμάκων όπως τα αντισυλληπτικά, τα αντιπηκτικά, ορισμένα φάρμακα για HIV, κάποιες αντικαρκινικές θεραπείες, η διγοξίνη και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Γι’ αυτό και οι επίσημες οδηγίες συγκλίνουν στο ίδιο σημείο: η χρήση του δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού, ειδικά όταν κάποιος λαμβάνει ήδη θεραπεία.

Πότε δεν αρκεί από μόνο του

Οι επίσημες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι το βαλσαμόχορτο μπορεί να εξετάζεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήπιας έως μέτριας κατάθλιψης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο της ιατρικής παρακολούθησης, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα είναι έντονα, επίμονα ή συνδέονται με σοβαρή κατάθλιψη.

Συμπέρασμα

Το βαλσαμόχορτο παραμένει ένα από τα λίγα βότανα που έχουν μελετηθεί τόσο εκτενώς για τη σχέση τους με τη διάθεση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους με ήπια έως μέτρια καταθλιπτικά συμπτώματα, όμως οι πολλές αλληλεπιδράσεις και οι πιθανοί κίνδυνοι σημαίνουν ότι χρειάζεται προσοχή και ιατρική καθοδήγηση πριν από τη χρήση του.

