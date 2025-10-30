Βανς: Αναγκαίες οι πυρηνικές δοκιμές

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, υπερασπίστηκε την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, χαρακτηρίζοντάς τις «αναγκαίες» για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου. Η δήλωση έγινε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου 2025, έξω από τον Λευκό Οίκο, εν μέσω διεθνών αντιδράσεων και ανησυχιών για κλιμάκωση του πυρηνικού ανταγωνισμού.

Η εντολή Τραμπ, που δόθηκε χθες κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, καλεί το Πεντάγωνο να προχωρήσει σε δοκιμές «σε ίση βάση» με Ρωσία και Κίνα, τερματίζοντας παύση 33 ετών που είχε επιβληθεί από το 1992. Οι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα διαθέτουν συνολικά πάνω από 12.000 πυρηνικές κεφαλές, με την αμερικανική να αριθμεί περίπου 3.700, σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Ο Βανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε την ανάγκη τακτικής επαλήθευσης: «Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο λειτουργεί κανονικά. Έχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, όπως και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να βεβαιωθούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά». Πρόσθεσε ότι «ξέρουμε ότι λειτουργεί, αλλά πρέπει να το διατηρούμε με τον καιρό», υπονοώντας προληπτική συντήρηση.

Η απόφαση ήρθε λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ-Σι, εν μέσω ρωσικών δοκιμών πυρηνικών υποβρυχίων και κινεζικής επέκτασης του οπλοστασίου τους (από 300 σε 600 κεφαλές από το 2020). Το Κρεμλίνο καταδίκασε την κίνηση ως «επικίνδυνη», προειδοποιώντας για «χάος» και νέο αγώνα εξοπλισμών, ενώ η Κίνα εξέφρασε «βαθιά ανησυχία».

