Βανς: Αναγκαίες οι πυρηνικές δοκιμές

Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς υπερασπίζεται την εντολή Τραμπ για επανεκκίνηση δοκιμών

Βανς: Αναγκαίες οι πυρηνικές δοκιμές
30 Οκτ. 2025 23:29
Pelop News

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, υπερασπίστηκε την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, χαρακτηρίζοντάς τις «αναγκαίες» για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου. Η δήλωση έγινε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου 2025, έξω από τον Λευκό Οίκο, εν μέσω διεθνών αντιδράσεων και ανησυχιών για κλιμάκωση του πυρηνικού ανταγωνισμού.

Η εντολή Τραμπ, που δόθηκε χθες κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, καλεί το Πεντάγωνο να προχωρήσει σε δοκιμές «σε ίση βάση» με Ρωσία και Κίνα, τερματίζοντας παύση 33 ετών που είχε επιβληθεί από το 1992. Οι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα διαθέτουν συνολικά πάνω από 12.000 πυρηνικές κεφαλές, με την αμερικανική να αριθμεί περίπου 3.700, σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Ο Βανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε την ανάγκη τακτικής επαλήθευσης: «Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο λειτουργεί κανονικά. Έχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, όπως και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να βεβαιωθούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά». Πρόσθεσε ότι «ξέρουμε ότι λειτουργεί, αλλά πρέπει να το διατηρούμε με τον καιρό», υπονοώντας προληπτική συντήρηση.

Η απόφαση ήρθε λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ-Σι, εν μέσω ρωσικών δοκιμών πυρηνικών υποβρυχίων και κινεζικής επέκτασης του οπλοστασίου τους (από 300 σε 600 κεφαλές από το 2020). Το Κρεμλίνο καταδίκασε την κίνηση ως «επικίνδυνη», προειδοποιώντας για «χάος» και νέο αγώνα εξοπλισμών, ενώ η Κίνα εξέφρασε «βαθιά ανησυχία».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:29 Βανς: Αναγκαίες οι πυρηνικές δοκιμές
23:10 Σοκαριστικό τροχαίο στον Πειραιά: Διασωληνωμένη η ηλικιωμένη που την παρέσυρε λεωφορείο
22:57 Φοινικούντα: Μυστήριο με μήνυμα σε συγγενή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δύο μέρες πριν το φονικό
22:48 Ισραήλ: Ανησυχία για την Χεζμπολάχ
22:36 Ερώτηση Αρναούτογλου προς Κομισιόν για κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ
22:27 Λιθουανία: Νέο κλείσιμο του αεροδρομίου Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών, έκτο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα
22:14 Αθήνα: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων, μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή
22:06 Σκρέκας: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων
21:44 Πάτρα: Ικανοποίηση ΣΚΕΑΝΑ για την κανονιστική
21:31 Πρίγκιπας Άντριου: Χάνει τίτλο και έξωση από τη Βασιλική Στοά για το σκάνδαλο Έπσταϊν
21:23 Ιερουσαλήμ: Νεκρός 15χρονος σε διαδήλωση υπερορθόδοξων, σκηνές χάους
21:13 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το επεισόδιο με όπλο σε κλάμπ
21:09 ΕΟΔΥ: Δύο νέοι θάνατοι από COVID-19
21:06 Συνάντηση με Κυρανάκη ο Κώστας Σβόλης
21:00 Συντήρηση και αναβάθμιση για το αεροδρόμιο Αράξου
20:53 Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νίκη σε αγωγή κατά του Paris Match
20:45 Ουκρανία-Αποκαλυπτική έρευνα της Verstka: Ρώσοι αξιωματικοί εκτελούν στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν
20:43 ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» – Φωτογραφίες
20:34 Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας
20:33 ΟΗΕ: Πάνω από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την εκεχειρία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ