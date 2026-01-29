Βάρδα: δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΦΩΤΟ

«Βούλιαξαν» δρόμοι από την ισχυρή νεροποντή, στη Βάρδα Ηλείας

Βάρδα: δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΦΩΤΟ
29 Ιαν. 2026 10:12
Pelop News

Ισχυρή νεροποντή έπληξε τη Βάρδα Ηλείας, με αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού ιστού οι δρόμοι να καλυφθούν από μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες το οδόστρωμα πλημμύρισε σε βάθος, με τα νερά να παρασύρουν λάσπη και φερτά υλικά.

Βάρδα: δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΦΩΤΟ

Στο σημείο χρειάστηκε η παρέμβαση μηχανημάτων του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Παράλληλα, καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονη ανησυχία, καθώς –όπως επισημαίνουν– το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

Βάρδα: δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΦΩΤΟ

Ευτυχώς, από την κακοκαιρία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων προκαλούν προβληματισμό, ενόψει μάλιστα και της συχνότερης εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια.

Βάρδα: δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΦΩΤΟ

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Ύστατο «χαίρε» στην Ουρανία Θεοφίλη: Ομορφη ψυχή, όπως τα άνθη που πουλούσε
11:57 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Καταγγελίες εργαζομένων για οσμή πριν την έκρηξη – Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα ευρήματα
11:54 Αγιος Γεώργιος Νηλείας: Το ησυχαστήριο του Πηλίου
11:49 Δύσκολα φέτος δρομολόγιο από Αραξο-Μπάρι
11:44 Πάτρα: Υδροστρόβιλος στον Μώλο από την κακοκαιρία «Kristin» – Ισχυροί άνεμοι και δυνατές καταιγίδες στην πόλη ΒΙΝΤΕΟ
11:40 Καρναβάλι 2026: Δείτε πότε και που θα τραγουδήσουν στην Πάτρα γνωστά «ονόματα»
11:36 Επιστροφή στο πένθος: Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Επαναπατρίζονται και δύο τραυματίες
11:32 Νόσος Πάρκινσον: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ρόλο των εντερικών μακροφάγων στην εξάπλωση τοξικών πρωτεϊνών
11:28 «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act
11:25 ΗΠΑ: Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδική έναρξη
11:18 Ο Θ. Ρουσόπουλος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Συνέδριο της ΝΔ – Προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου
11:14 Παραλίες χωρίς δημοπρασία: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα στο gov.gr
11:11 Οι τρεις όροι του Τραμπ για να μην επιτεθεί στο Ιραν
11:07 Κακοκαιρία «Kristin»: επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Στο επίκεντρο Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και πρόσκαιρα η Αττική
11:05 Σχολείο-Ιώσεις: Δεν προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών
11:00 Πάτρα – Ψηφιακές κλήσεις: Το «ροζ χαρτάκι» γίνεται… ηλεκτρονικό
10:53 Που θα δείτε τις κρίσιμες μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το Europa
10:46 Αμαλιάδα: Σε πλήρη λειτουργία η Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου ΦΩΤΟ
10:44 Δυστύχημα Ρουμανία: Επαναπατρίζονται οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ