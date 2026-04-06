Βαρδαλαχάκης: Η Πάτρα αποχαιρετά τον «γενάρχη» της τοπικής τηλεόρασης
Εφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του «Super B» Κώστας Βαρδαλαχάκης. Σήμερα η κηδεία του.
Σβήνει σήμερα ο διακόπτης μιας μακράς ιστορίας της τοπικής τηλεόρασης. Ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε και το όνομά του ταυτίστηκε με την ανάπτυξή της, δίνοντας τηλεοπτική φωνή στην κοινωνία της ευρύτερης περιφέρειας, ο Κωνσταντίνος Ι. Βαρδαλαχάκης, απεβίωσε χθες σε ηλικία 87 ετών.
Ο κυρ Κώστας, όπως τον αποκαλούσε ο δημοσιογραφικός κόσμος, ήταν ο ιδρυτής του τηλεοπτικού σταθμού Super B. Του πρώτου περιφερειακού σταθμού, ο οποίος ξεκίνησε το 1990 σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Το ανήσυχο πνεύμα του και η πρωτοποριακή του σκέψη τον ανέδειξαν σύντομα σε παράγοντα των ΜΜΕ.
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
Ο Κώστας Βαρδαλαχάκης καταγόταν από τον Κρουσώνα Ηρακλείου. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα, μαζί με τον αδελφό του Μανώλη, ιδρύοντας την εταιρεία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος Super Beton, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες του κλάδου στην Ελλάδα. Η επιχειρηματική του διαδρομή χαρακτηριζόταν από καινοτομία και πρωτοπορία, καθώς ήδη από το 1969 συμμετείχε στη δημιουργία του πρώτου εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος στη χώρα.
Η ονομασία του σταθμού προήλθε, κατά ομολογία του ίδιου του Κώστα Βαρδαλαχάκη, από την εταιρεία Super Beton, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τη βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
Σε μια εποχή όπου η ιδιωτική τηλεόραση βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα και η εμπειρία στην περιφέρεια ήταν περιορισμένη, ο Κώστας Βαρδαλαχάκης ανέλαβε το ρίσκο να δημιουργήσει ένα νέο μέσο επικοινωνίας. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, το Super B κατάφερε, μέσα από συνεχή βελτίωση και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ισχυρούς περιφερειακούς σταθμούς, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο Κώστας Βαρδαλαχάκης είχε ανοικτό νου και πνεύμα. Δεν έκλεινε πόρτα σε κανέναν. Αντίθετα, από τον τηλεοπτικό του σταθμό πέρασε σχεδόν όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος της περιοχής. Σε ένα βαθμό, το Super B λειτούργησε ως δημοσιογραφική σχολή για πολλούς, μεταξύ των οποίων και η γράφουσα.
«Εμείς είμαστε με την κοινωνία. Να την ακούτε» συνήθιζε να λέει σε όσους είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μ’ αυτόν. Μάλιστα με δική του προτροπή είχαν καθιερωθεί ζωντανές εκπομπές επικοινωνίας με το κοινό. Αυτή η επιλογή είχε ως αποτέλεσμα το πρωτοποριακό του εγχείρημα να αγκαλιαστεί από τους πολίτες. οι οποίοι το αντιμετώπιζαν ως το δικό τους κανάλι.
Ο Κώστας Βαρδαλαχάκης συνήθιζε να αποκαλεί τους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, «συνεργάτες». Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι επιφύλασσε σε όλους μία φιλική συμπεριφορά δημιουργώντας στον εργασιακό χώρο ένα οικογενειακό κλίμα. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι είχε εντάξει στην ομάδα εργασίας του σταθμού και τα τρία του παιδιά, τα οποία όχι μόνο δεν τα διαχώριζε από τους άλλους εργαζομένους, αλλά τα είχε εκπαιδεύσει να εργάζονται πιο σκληρά απ’ όλους τους άλλους.
Ετσι, ο γιος του Γιάννης έφτασε κάποια στιγμή να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή, ενώ οι κόρες του, Ρένα και Μαρία, είχαν επιτελικούς ρόλους στο κανάλι αλλά και στην παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος.
Η πορεία του Super B ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το 2024, όταν διεκόπη η μετάδοση του προγράμματός του μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Digea και ακολούθησε η διαγραφή του από το μητρώο περιφερειακών σταθμών, εξέλιξη που σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την τοπική τηλεόραση.
ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
Ο Κώστας Βαρδαλαχάκης ως άνθρωπος ήταν ακούραστος εργάτης, τολμηρός, ευγενής, γλυκομίλητος, πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις του, με χιούμορ, αλλά και καυστικός όπου η περίσταση το απαιτούσε. Ηταν χαμηλών τόνων και ζούσε μία ήρεμη ζωή. Ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη που του έδωσε το μέσο ενημέρωσης που δημιούργησε για να ασκήσει πιέσεις προς ίδιον όφελος. Αυτό που τον απασχολούσε ήταν ο σταθμός να έχει έσοδα και να καλύπτει οικονομικά τους συνεργάτες του.
Με τους συνεργάτες του διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις ακόμα κι όταν είχε διακοπεί η συνεργασία τους. Η πλειοψηφία του δημοσιογραφικού κόσμους έχει τις καλύτερες αναμνήσεις και μόνο ευχαριστίες εκφράζει για τις ευκαιρίες που της έδωσε.
Ο Κώστας Βαρδαλαχάκης υπήρξε άνθρωπος της οικογένειας. Με την αξιαγάπητη και γλυκύτατη σύζυγό του Ελένη, εκτός από τα τρία τους παιδιά, ευτύχησαν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους και τέσσερα εγγόνια, τον Νικόλα, την Ελένη, τη Μελίβοια και τον Κωνσταντίνο.
Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ
Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί σήμερα και ώρα 3μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωακείμ Πατρών και η ταφή του θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο της Πάτρας. Η οικογένειά του παρακαλεί αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωακείμ.
