Βαρκελώνη: Η πρωτεύουσα των χρωμάτων, τι να δείτε

Με την άνοδο της θερμοκρασίας έχει ανοίξει η όρεξη για ανοιξιάτικες αποδράσεις εκτός Ελλάδας και η σημερινή επιλογή είναι μία από αυτές.

Ο λόγος για της Βαρκελώνη η οποία είναι πληθωρική και έντονη, σαν την τέχνη της. Εχει παντού χρώματα, παντού μουσική, πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, αμέτρητα μουσεία γεμάτα θαυμάσιους πίνακες και εξωπραγματικά γλυπτά, καταπράσινα πάρκα και θεσπέσιες παραλίες.

Αλλωστε μόνο τυχαίο δεν είναι ότι κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, η Βαρκελώνη πλημμυρίζει με πλήθη τουριστών απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι διψούν για μία γεύση από το φωτεινό, χαρούμενο ταπεραμέντο μίας πόλης που θεωρείται, δικαίως, από τα πιο καλλιτεχνικά μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ομως, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κακή περίοδος για να ταξιδέψει κανείς στη Βαρκελώνη, που είναι γεμάτη με αμέτρητα θεαματικά αξιοθέατα και μοιάζει να κυριεύεται από μία απίστευτα συνεκτική ατμόσφαιρα χαράς και κεφιού.

Κι αν αισθάνεστε ότι μέσα σε 3 ή 4 ημέρες είναι απλά αδύνατο να τα δείτε και να τα κάνετε όλα, τότε απλά βάλτε μία σωστή προτεραιότητα σε όσα θέλετε να επισκεφθείτε οπωσδήποτε στο ταξίδι σας.

Μπορεί η Βαρκελώνη να είναι παντοτινά συνδεδεμένη με την αρχιτεκτονική ιδιοφυΐα του Αντόνι Γκαουντί και με τα σύνθετα, πολύχρωμα, δαιδαλώδη κτήριά του, ωστόσο, η πόλη έχει «γεννήσει» έναν ακόμα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον κορυφαίο ζωγράφο και κεραμίστα Joan Miró, του οποίου τα σουρεαλιστικά αριστουργήματα σημάδεψαν για πάντα την ευρωπαϊκή τέχνη. Σε ένα πανέμορφο κτήριο της Βαρκελώνης θα έχετε, λοιπόν την ευκαιρία να δείτε ένα σημαντικό μέρος του έργου του.

Σε μία πόλη που ο ίδιος ο Pablo Picasso αγάπησε όσο ελάχιστα μέρη στον κόσμο (ο καλλιτέχνης έφτασε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη στα 14 του και εξακολούθησε να επιστρέφει εδώ ξανά και ξανά καθ’ όλη τη ζωή του), ένα επιβλητικό μουσείο εξιστορεί τη σπουδαιότητα του έργου του, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει κάποιον από τους διασημότερους πίνακες που άφησε πίσω του ο κορυφαίος Ισπανός ζωγράφος.

Επίσης, ο κορυφαίος σουρεαλιστής εικαστικός Salvador Dalí γεννήθηκε στη μικρή πόλη Figueres, περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά μακριά από τη Βαρκελώνη. Εκεί, από το 1974, ένα μουσείο που μοιάζει να βγήκε κατευθείαν μέσα από κάποιο τρελό όνειρο του μεγάλου υπέρ-ρεαλιστή περιμένει τους επισκέπτες σε ένα «δραματικό», ροζ κτίσμα.

