Βαρκελώνη: Η πρωτεύουσα των χρωμάτων, τι να δείτε

Για πολλούς ιδανική εποχή για να την επισκεφτείς είναι η Ανοιξη και όχι το καλοκαίρι

09 Απρ. 2026 13:07
Pelop News

Με την άνοδο της θερμοκρασίας έχει ανοίξει η όρεξη για ανοιξιάτικες αποδράσεις εκτός Ελλάδας και η σημερινή επιλογή είναι μία από αυτές.

Ο λόγος για της Βαρκελώνη η οποία είναι πληθωρική και έντονη, σαν την τέχνη της. Εχει παντού χρώματα, παντού μουσική, πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, αμέτρητα μουσεία γεμάτα θαυμάσιους πίνακες και εξωπραγματικά γλυπτά, καταπράσινα πάρκα και θεσπέσιες παραλίες.

Αλλωστε μόνο τυχαίο δεν είναι ότι κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, η Βαρκελώνη πλημμυρίζει με πλήθη τουριστών απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι διψούν για μία γεύση από το φωτεινό, χαρούμενο ταπεραμέντο μίας πόλης που θεωρείται, δικαίως, από τα πιο καλλιτεχνικά μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ομως, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κακή περίοδος για να ταξιδέψει κανείς στη Βαρκελώνη, που είναι γεμάτη με αμέτρητα θεαματικά αξιοθέατα και μοιάζει να κυριεύεται από μία απίστευτα συνεκτική ατμόσφαιρα χαράς και κεφιού.

Κι αν αισθάνεστε ότι μέσα σε 3 ή 4 ημέρες είναι απλά αδύνατο να τα δείτε και να τα κάνετε όλα, τότε απλά βάλτε μία σωστή προτεραιότητα σε όσα θέλετε να επισκεφθείτε οπωσδήποτε στο ταξίδι σας.

Μπορεί η Βαρκελώνη να είναι παντοτινά συνδεδεμένη με την αρχιτεκτονική ιδιοφυΐα του Αντόνι Γκαουντί και με τα σύνθετα, πολύχρωμα, δαιδαλώδη κτήριά του, ωστόσο, η πόλη έχει «γεννήσει» έναν ακόμα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον κορυφαίο ζωγράφο και κεραμίστα Joan Miró, του οποίου τα σουρεαλιστικά αριστουργήματα σημάδεψαν για πάντα την ευρωπαϊκή τέχνη. Σε ένα πανέμορφο κτήριο της Βαρκελώνης θα έχετε, λοιπόν την ευκαιρία να δείτε ένα σημαντικό μέρος του έργου του.

Σε μία πόλη που ο ίδιος ο Pablo Picasso αγάπησε όσο ελάχιστα μέρη στον κόσμο (ο καλλιτέχνης έφτασε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη στα 14 του και εξακολούθησε να επιστρέφει εδώ ξανά και ξανά καθ’ όλη τη ζωή του), ένα επιβλητικό μουσείο εξιστορεί τη σπουδαιότητα του έργου του, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει κάποιον από τους διασημότερους πίνακες που άφησε πίσω του ο κορυφαίος Ισπανός ζωγράφος.

Επίσης, ο κορυφαίος σουρεαλιστής εικαστικός Salvador Dalí γεννήθηκε στη μικρή πόλη Figueres, περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά μακριά από τη Βαρκελώνη. Εκεί, από το 1974, ένα μουσείο που μοιάζει να βγήκε κατευθείαν μέσα από κάποιο τρελό όνειρο του μεγάλου υπέρ-ρεαλιστή περιμένει τους επισκέπτες σε ένα «δραματικό», ροζ κτίσμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50 Ισραήλ: Η εκεχειρία με το Ιράν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δίκη Νετανιάχου
16:39 BBC: Πλησιάζει η στιγμή που ο Τραμπ θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει στον Λίβανο
16:28 Πόσες ημέρες θα μείνουν κλειστές οι τράπεζες το Πάσχα
16:08 Κατάνυξη στα Ιεροσόλυμα: Η Τελετή του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη Θεόφιλο στον Πανάγιο Τάφο
15:58 Μάικλ Τζ. Φοξ: Το CNN τον «πέθανε» κατά λάθος και ο ίδιος απάντησε με χιούμορ
15:56 Γιώργος Δούκας: Εκεί που ο μύθος συναντά τη βία της εξουσίας και η ύβρις οδηγεί στην καταστροφή
15:48 Πάσχα με ασφάλεια: Οι 7 βασικές οδηγίες για τραπέζι, δρόμο και Ανάσταση
15:40 Νετανιάχου μετά τη Βηρυτό: «Θα χτυπάμε τη Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί»
15:31 Αρνί ή κατσίκι; Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι
15:29 Ιησούς Χριστός Superstar: Από την ευλάβεια του Τζεφιρέλι στην οργή του Γκίμπσον
15:22 Κιάνου Ριβς για Μάρτιν Σκορσέζε: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
15:15 Η Παταγονία στα λευκά: Σπάνιες δορυφορικές εικόνες της NASA από τη χιονισμένη έρημο
15:02 Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη: «Η ακρίβεια αδειάζει τα μαγαζιά, η κυβέρνηση πρέπει να φύγει»
15:00 Οι ενδοκρινολόγοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νεοκλή Γεωργόπουλο: Εκφραστής της συλλογικής προσπάθειας
14:59 Κατιάνα Μπαλανίκα: Η μαρτυρία της για σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στον δρόμο
14:52 Χανιά: Νεκρή 33χρονη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Δικαστήρια
14:45 Στην Αράχωβα Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου – Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν
14:45 Κατερίνη: Τους παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους
14:37 Αυτοκρατορικός πιγκουίνος: Στα απειλούμενα είδη – Στο μισό ο πληθυσμός έως το 2080
14:35 Θήβα: Έψαχναν για κροτίδες σε ψιλικατζίδικο και βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
