Βάρκιζα: Στιγμές τρόμου σε παραλία – Πατέρας και 12χρονος καταπλακώθηκαν από χώματα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε παραλία της Βάρκιζα, όταν πατέρας και γιος καταπλακώθηκαν από όγκο χωμάτων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χρειαστούν άμεση διασωστική επέμβαση.

Ο 48χρονος πατέρας και ο 12χρονος γιος του βρέθηκαν κάτω από χώμα και πέτρες, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σκηνές πανικού στην παραλία.

Κλήση σε βοήθεια από τον 12χρονο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί κατάφερε αρχικά να ζητήσει βοήθεια, καλώντας απεγνωσμένα παρευρισκόμενους. Ένας τουρίστας που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ ο ανήλικος φέρεται να του ζήτησε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Επιχείρηση διάσωσης κάτω από τα χώματα

Διασώστες της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην περιοχή και προχώρησαν σε επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού, σκάβοντας το σημείο όπου είχαν θαφτεί οι δύο.

Ο πατέρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ το παιδί παρουσίαζε σοβαρά τραύματα.

Σοβαροί τραυματισμοί πατέρα και γιου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος υπέστη τραύματα στο κεφάλι, στην ωμοπλάτη και στο στέρνο, ενώ χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ Νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Ο 12χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων με κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, ωστόσο μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας έλαβε εξιτήριο.

«Τους έθαψε ο όγκος από χώμα και πέτρες»

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας περιέγραψε σοκαρισμένες στιγμές, σημειώνοντας ότι ο όγκος από χώμα και πέτρες κάλυψε πλήρως πατέρα και γιο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν κάτω από το έδαφος.

Όπως ανέφερε, ο ανήλικος ζήτησε βοήθεια από τουρίστα, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Συνεχίζεται η νοσηλεία του πατέρα

Ο 48χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς αναδεικνύει τους κινδύνους από κατολισθήσεις ή υποχώρηση εδαφών σε παραθαλάσσιες περιοχές.

