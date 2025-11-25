Βαρουφάκης σε Τσίπρα: «Δεν διάβασα την Ιθάκη, θα περιμένω την ταινία»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στο βιβλίο του «Ιθάκη» εξαπέλυσε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 στην ΕΡΤ.

Ξεκινώντας με χιούμορ, δήλωσε: «Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, θα περιμένω να βγει η ταινία».

Στη συνέχεια όμως η κριτική του έγινε σκληρή: «10 χρόνια τώρα προσπαθεί να κάνει το κρέας ψάρι και να το παίξει αφελής. Μεταμφιέζει την ενοχή του σε αφέλεια. Το μεγαλύτερο επίτευγμα της Τρόικας είναι ο Αλέξης Τσίπρας».

Για τις διαπραγματεύσεις του 2015 είπε: «Τους τα είχε δώσει όλα και τον τιμωρούσαν. Δεν ήθελαν μόνο να υπογράψει μνημόνιο, ήθελαν να τον εξευτελίσουν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο παράλληλο σύστημα πληρωμών που είχε προτείνει: «Το να χαρακτηρίζει “κουπόνια” ένα εξαιρετικά προηγμένο δημόσιο σύστημα εξωτραπεζικών πληρωμών βασισμένο στο Taxisnet είναι εξευτελιστικό για τον ίδιο. Είναι σα να σου δίνουν Bentley και Ferrari και να ξινίζεις τα μούτρα. Το σύστημα είχε εφαρμοστεί με επιτυχία και αλλού. Ο βασικός λόγος που με επέλεξε υπουργό Οικονομικών ήταν ακριβώς αυτό το σύστημα. Είχα θέσει ως όρο να εφαρμοστεί».

Και πρόσθεσε: «Είναι εξευτελιστικό να λέει ότι το έμαθε στο τέλος του εξαμήνου και να το αποκαλεί κουπόνια».

Για τα δικά του λάθη παραδέχτηκε: «Έκανα επικοινωνιακά λάθη – το πιο γνωστό η φωτογράφιση με τη Δανάη, για την οποία έχω ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Το πιο αμείλικτο ερώτημα είναι: με αυτά που ήξερες τότε, τι θα έκανες διαφορετικά; Εγώ απαντώ: τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου. Δεν υπογράψαμε μνημόνιο, πήραμε παράταση 4 μηνών – την οποία εκείνος εκμεταλλεύτηκε για να υπογράψει».

