Μήνυμα ειρήνης, ενότητας και συμφιλίωσης έστειλε για τα Χριστούγεννα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας ότι το θρησκευτικό βίωμα οφείλει να λειτουργεί ως δύναμη θεραπείας και όχι ως αφορμή νέων διχασμών.

25 Δεκ. 2025 18:36
Pelop News

Το δικό του μήνυμα ειρήνης, αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης απηύθυνε, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για ενότητα και συμφιλίωση, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος πρέπει να είναι ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό μέλλον για όλους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το θρησκευτικό βίωμα δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο αντιπαράθεσης, αλλά οφείλει «να χρησιμοποιείται για να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει τη φωτιά των πολεμικών συρράξεων».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την αδιαφορία απέναντι στη διάσπαση της χριστιανοσύνης και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη υπέρβασης των διαιρέσεων που ταλανίζουν τον χριστιανικό κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε ξεχωριστό κάλεσμα προς τη νέα γενιά, ζητώντας της να αναλάβει ενεργό ρόλο ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος και να οικοδομηθούν γέφυρες συνεννόησης.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον εορτασμό των 1.400 ετών από τον Ακάθιστο Ύμνο, που συνδέεται με τη διάσωση της Κωνσταντινούπολης από την επιδρομή εχθρών στις 7 Αυγούστου 626. Όπως ανακοίνωσε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα αφιερώσει το 2026 στη συγκεκριμένη ιστορική επέτειο, η οποία, όπως τόνισε, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παράδοσης και της ταυτότητας της Ορθοδοξίας.

Το μήνυμα του Πατριάρχη κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, αλλά με σαφές περιεχόμενο, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη η πίστη να λειτουργεί ως δύναμη ενότητας και ειρήνης σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις και διχασμούς.


Βαρθολομαίος: «Η πίστη να επουλώνει πληγές, όχι να τροφοδοτεί πολέμους»
