Βαρθολομιό: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οδηγούσε
Οπως διαπιστώθηκε το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί πριν από μια εβδομάδα.
Στο Βαρθολομιό, συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.
Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί την 27/02/2026 για τροχονομική παράβαση.
