Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης

Μια ιστορία βαρβαρότητας έρχεται από την Κρέστενα Ηλείας, όπου μια κατσίκα βρέθηκε ακρωτηριασμένη και παρατημένη σαν «σκουπίδι» στην άκρη του δρόμου, θύμα της πρακτικής του παστουρώματος.

20 Σεπ. 2025 15:24
Pelop News

Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή η κατσίκα που βρέθηκε πεταμένη μέσα σε βάτα, στο φράγμα του Αλφειού, στην Κρέστενα Ηλείας. Το ζώο, ακρωτηριασμένο και εξαντλημένο, είχε εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου, αντιμετωπιζόμενο σαν άχρηστο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τους εθελοντές της Φιλοζωικής Κρέστενων «Νοιάζομαι», το πόδι του ζώου δεν χάθηκε σε κάποιο ατύχημα, αλλά εξαιτίας του παστουρώματος, της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος με σχοινιά που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε αρκετές περιοχές. Ο ιδιοκτήτης, αντί να το φροντίσει, το εγκατέλειψε, αφήνοντάς το να πεθάνει μόνο και αβοήθητο.

Μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε ο κ. Διονύσης Λιαρομάτης, μέλος της φιλοζωικής ομάδας, ο οποίος έσπευσε να μεταφέρει την κατσίκα σε κτηνίατρο για περίθαλψη. Ωστόσο, η κατάσταση του ζώου ήταν μη αναστρέψιμη και άντεξε μόλις για 38 ώρες, προτού καταλήξει.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αδιανόητη σκληρότητα που υφίστανται τα ζώα από ανθρώπους που θα έπρεπε να τα προστατεύουν, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κατάργησης του παστουρώματος και της ανάγκης για αυστηρότερους ελέγχους.
