Βαρύ πένθος για την Τίνα Τάρνερ: Πέθανε ο γιος της Ρόνι

Σύμφωνα με το TMZ, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του γιου της Τίνα Τάρνερ, ωστόσο στο παρελθόν είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Ο μεγαλύτερος γιος της Τίνα Τέρνερ, ο Κρεγκ, αυτοκτόνησε με όπλο μέσα στο σπίτι του, τον Ιούλιο του 2018, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Ρόνι γεννήθηκε το 1960 και πατέρας του ήταν ο Ike. Το ζευγάρι χώρισε το 1976, αφού η Τίνα Τέρνερ κατηγόρησε τον Ike ότι την ξυλοκόπησε. Εκείνος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2007.

Ο Ronnie πρωταγωνίστησε μαζί με τη μητέρα του στη βιογραφική ταινία “What’s Love Got To Do With It”, το 1993, η οποία αφηγούνταν την ιστορία της ζωής της διάσημης τραγουδίστριας.