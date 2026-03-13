Βαρύ το πρόστιμο για όλους όσοι δεν φορούν ζώνη στα πίσω καθίσματα

Τα νέα δεδομένα του ΚΟΚ

13 Μαρ. 2026 23:21
Pelop News

Νέα δεδομένα με  τον καινούργιο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να σκληραίνει τη στάση του απέναντι σε μια από τις πιο συνηθισμένες -αλλά και επικίνδυνες- παραλείψεις των Ελλήνων οδηγών και επιβατών: τη μη χρήση ζώνης στο πίσω κάθισμα.

Παρότι η ζώνη θεωρείται αυτονόητη για οδηγό και συνοδηγό, στην Ελλάδα πολλοί πίσω επιβάτες εξακολουθούν να μη τη χρησιμοποιούν, ειδικά σε αστικές μετακινήσεις ή σε σύντομες διαδρομές. Πρόκειται όμως για πρακτική που μπορεί να αποδειχθεί μοιραία σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο από 100 έως 150 ευρώ για κάθε επιβάτη που δεν φορά ζώνη στο πίσω κάθισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιβληθεί επιπλέον χρηματική ποινή και στον οδηγό, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Ιδιαίτερη αυστηρότητα υπάρχει στη μεταφορά παιδιών, όπου είναι υποχρεωτική η χρήση κατάλληλων παιδικών καθισμάτων ή συστημάτων συγκράτησης. Αν υπάρχει συνοδός, αυτός φέρει την ευθύνη, διαφορετικά ο οδηγός.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένας επιβάτης χωρίς ζώνη στο πίσω κάθισμα δεν θέτει σε κίνδυνο μόνο τον εαυτό του. Σε μια σύγκρουση μετατρέπεται σε «κινούμενο βάρος» που μπορεί να τραυματίσει σοβαρά και τους μπροστινούς επιβάτες.

Συμπερασματικά: Η χρήση ζώνης πίσω δεν είναι θέμα επιλογής αλλά βασικός κανόνας ασφάλειας. Ο ΚΟΚ επιχειρεί να αλλάξει μια κακή συνήθεια που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος των μετακινήσεων στη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Βαρύ το πρόστιμο για όλους όσοι δεν φορούν ζώνη στα πίσω καθίσματα
22:59 Κούβα: Περιμένει διεθνές κομβόι με 20 τόνους τρόφιμα
22:51 Δικαστής στις ΗΠΑ ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα σε βάροτου προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ
22:40 Κάρφωσε και γκρέμισε την μπασκέτα, αλλά αυτή τον…εκδικήθηκε και τον εγκλώβισε! ΒΙΝΤΕΟ
22:31 «Πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα», η Νάνσυ Παραδεισανού για τον γάμο της Σκορδά
22:21 Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 «Το βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε επηρέασε τις παίκτριες να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία», η προπονήτρια του Ιράν για τις αποστάτριες
22:06 Με το δεξί οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
22:00 Προσέγγισε 14χρονη με πρόσχημα ένα γατάκι και τη βίασε
21:51 Σύλληψη Αστυνομικού για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια
21:40 «Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ.», η εκτίμηση πραγματογνώμονα για το θανατηφόρο τροχαίο με την οδηγό ταξί στη Βούλα:
21:30 Αλμέιδα: «Εκτοξεύουν πυραύλους αξίας 50.000.000 ευρώ, αντί να ξοδεύουν τα χρήματα σε τρόφιμα και υποδομές»
21:20 IDF: Έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων
21:10 ΠΑΣΟΚ: Σε…αναταραχή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
21:00 «Βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα», συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Πώς γιατροί στη Μυτιλήνη έδωσαν τη ζωή 60χρονου τοξικομανούς, καθώς ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγγειοχειρουργούς στο «Αττικόν»
20:40 «Να ανοίξουν τα στόματα, έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
20:30 ΑΕΚ: Έγινε πλέον το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
20:20 ΗΠΑ: Επικήρυξαν και πληρώνουν 10 εκατ. δολάρια για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί
20:09 Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ