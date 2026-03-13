Βαρύ το πρόστιμο για όλους όσοι δεν φορούν ζώνη στα πίσω καθίσματα

Νέα δεδομένα με τον καινούργιο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να σκληραίνει τη στάση του απέναντι σε μια από τις πιο συνηθισμένες -αλλά και επικίνδυνες- παραλείψεις των Ελλήνων οδηγών και επιβατών: τη μη χρήση ζώνης στο πίσω κάθισμα.

Παρότι η ζώνη θεωρείται αυτονόητη για οδηγό και συνοδηγό, στην Ελλάδα πολλοί πίσω επιβάτες εξακολουθούν να μη τη χρησιμοποιούν, ειδικά σε αστικές μετακινήσεις ή σε σύντομες διαδρομές. Πρόκειται όμως για πρακτική που μπορεί να αποδειχθεί μοιραία σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο από 100 έως 150 ευρώ για κάθε επιβάτη που δεν φορά ζώνη στο πίσω κάθισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιβληθεί επιπλέον χρηματική ποινή και στον οδηγό, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Ιδιαίτερη αυστηρότητα υπάρχει στη μεταφορά παιδιών, όπου είναι υποχρεωτική η χρήση κατάλληλων παιδικών καθισμάτων ή συστημάτων συγκράτησης. Αν υπάρχει συνοδός, αυτός φέρει την ευθύνη, διαφορετικά ο οδηγός.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένας επιβάτης χωρίς ζώνη στο πίσω κάθισμα δεν θέτει σε κίνδυνο μόνο τον εαυτό του. Σε μια σύγκρουση μετατρέπεται σε «κινούμενο βάρος» που μπορεί να τραυματίσει σοβαρά και τους μπροστινούς επιβάτες.

Συμπερασματικά: Η χρήση ζώνης πίσω δεν είναι θέμα επιλογής αλλά βασικός κανόνας ασφάλειας. Ο ΚΟΚ επιχειρεί να αλλάξει μια κακή συνήθεια που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος των μετακινήσεων στη χώρα.

