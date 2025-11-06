Βάσια Αναστασίου: «Έχω βρετανικό, dark χιούμορ – Ο μόνος θάνατος που επιδιώκω είναι της σοβαροφάνειας»

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό απάντησε στις αντιδράσεις η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μετά τη viral δήλωσή της «είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή». Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, παραδέχθηκε πως «ξέχασε ότι υπήρχαν κάμερες» και χαρακτήρισε υπερβολικές τις επιθέσεις που δέχθηκε στα social media.

06 Νοέ. 2025 12:21
Pelop News

Η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, επανήλθε με χιουμοριστική διάθεση στο σχόλιό της που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν δήλωσε πως είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή». Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι επρόκειτο για ένα αστείο ανάμεσα σε φίλους, με αναφορά στον εκλεγμένο βουλευτή του κόμματος στην Ανατολική Αττική, Μανώλη Χριστοδουλάκη.

«Έχω dark χιούμορ, το παραδέχομαι. Έχω μεγαλώσει στη Μεγάλη Βρετανία, το χιούμορ μου είναι βρετανικό», ανέφερε η κ. Αναστασίου, προσθέτοντας πως «με τον Μανώλη έχουμε μεγαλώσει μαζί και υπάρχει οικειότητα. Ξέρει το χοντροκομμένο χιούμορ μου, απλώς ξέχασα ότι υπήρχαν κάμερες».

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει ή να ειρωνευτεί τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τονίζοντας ότι «ήμασταν ανορθόδοξο πολιτικό δίδυμο στις εκλογές» και ότι «το πήρε στην πλάκα». «Τον πήρα τηλέφωνο μετά τη δήλωση, το ξέρει ότι είναι αστείο. Θα κάνουμε πολλές περιοδείες μαζί, έχουμε στηρίξει ο ένας τον άλλο», είπε.

Απαντώντας στις επιθέσεις που δέχθηκε, σημείωσε:
«Δεν έπρεπε να το κάνω μπροστά στις κάμερες, αλλά το ότι είπε κάποιος κάτι πιο χοντροκομμένο δεν σημαίνει πως πρέπει να έχουμε ανθρωποφαγία. Ο μόνος θάνατος που επιδιώκω είναι της σοβαροφάνειας και του καθωσπρεπισμού».

Η κ. Αναστασίου αποκάλυψε ότι δέχθηκε υβριστικά σχόλια και δημοσίευση αλλοιωμένων φωτογραφιών της, υπογραμμίζοντας πως «είναι δικαίωμά μου να γελάω με τα σκοτάδια». Κάλεσε δε τις γυναίκες «να μη φοβούνται να μιλούν» και να μην επιτρέπουν «κανέναν να τις περιορίζει ή να τις εκθέτει για την εμφάνιση ή τον χαρακτήρα τους».
