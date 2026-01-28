Βασικός μισθός: Σενάρια για αύξηση κατά 50 ευρώ από την 1η Απριλίου

Αν και ακόμα έχουμε δρόμο μέχρι την 1η Απριλίου, εν τούτοις ήδη αχούν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την αύξηση του κατωτάτου μισθού από την 1η Απριλίου 2026.

Σε κομβικό σημείο εισέρχεται η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι ο στόχος των 950 ευρώ μεικτά έως το τέλος του 2027 θα επιτευχθεί, και τις πληροφορίες να θέλουν τη φετινή αύξηση, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, να αγγίζει ή και να ξεπερνάει τα 50 ευρώ.

Ωστόσο, όσο ενισχύεται το ενδεχόμενο μιας «γενναίας αύξησης», τόσο πληθαίνουν και οι παραινέσεις για αυτοσυγκράτηση, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη περιορισμού του κόστους εργασίας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται η αποστολή των υπομνημάτων των κοινωνικών εταίρων προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), ενώ έως τα μέσα Φεβρουαρίου τόσο η επιτροπή διαβούλευσης, όσο και η επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις σχετικές εκθέσεις στο υπουργείο Εργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι στα μέσα Μαρτίου η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί την τελική πρόταση στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε η απόφαση να «κλειδώσει» εγκαίρως και να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

