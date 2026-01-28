Βασικός μισθός: Σενάρια για αύξηση κατά 50 ευρώ από την 1η Απριλίου

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι στα μέσα Μαρτίου η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως θα εισηγηθεί την τελική πρόταση στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε η απόφαση να «κλειδώσει» εγκαίρως

Βασικός μισθός: Σενάρια για αύξηση κατά 50 ευρώ από την 1η Απριλίου
28 Ιαν. 2026 12:51
Pelop News

Αν και ακόμα έχουμε δρόμο μέχρι την 1η Απριλίου, εν τούτοις ήδη αχούν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την αύξηση του κατωτάτου μισθού από την 1η Απριλίου 2026.

Σε κομβικό σημείο εισέρχεται η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι ο στόχος των 950 ευρώ μεικτά έως το τέλος του 2027 θα επιτευχθεί, και τις πληροφορίες να θέλουν τη φετινή αύξηση, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, να αγγίζει ή και να ξεπερνάει τα 50 ευρώ.

Ωστόσο, όσο ενισχύεται το ενδεχόμενο μιας «γενναίας αύξησης», τόσο πληθαίνουν και οι παραινέσεις για αυτοσυγκράτηση, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη περιορισμού του κόστους εργασίας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται η αποστολή των υπομνημάτων των κοινωνικών εταίρων προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), ενώ έως τα μέσα Φεβρουαρίου τόσο η επιτροπή διαβούλευσης, όσο και η επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις σχετικές εκθέσεις στο υπουργείο Εργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι στα μέσα Μαρτίου η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί την τελική πρόταση στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε η απόφαση να «κλειδώσει» εγκαίρως και να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ