Βασιλιάς Κάρολος: Το Παλάτι επιβεβαίωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου, όπως επιβεβαίωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που θα περιλαμβάνει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η ανακοίνωση του ταξιδιού ήρθε έπειτα από μια περίοδο σεναρίων και καθυστερήσεων, σε μια συγκυρία που οι σχέσεις Λονδίνου και Ουάσιγκτον δοκιμάζονται από τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Αν και το πλήρες πρόγραμμα δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, θεωρείται βέβαιο ότι η επίσκεψη θα περιλαμβάνει την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σχεδιάζεται επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται επίσης να απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο.

Το ταξίδι αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω της συμπλήρωσης 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της επίσκεψης. Όπως αναφέρει το Παλάτι, στόχος είναι να αναδειχθούν τόσο οι ιστορικοί δεσμοί όσο και η σύγχρονη σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μονάρχη, σε μια περίοδο με αυξημένο διπλωματικό βάρος για το βρετανικό Στέμμα.

