Βασίλισσα Ελισάβετ: Η Βρετανία είπε το τελευταίο «αντίο» – Στη βασιλική κρύπτη η σορός της ΒΙΝΤΕΟ

Τέλος μπήκε στο δημόσιο σκέλος της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, με τη βύθιση της σορού της στη βασιλική κρύπτη στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο Ουίνδσορ. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά Καρόλου Γ’, έφυγαν από το παρεκκλήσι και θα μεταβούν στο ίδιο το κάστρο του Ουίνδσορ στις 21.30 μμ (ώρα Ελλάδας) Εκεί θα γίνει ο ενταφιασμός χωρίς κάμερες. Αυστηρά ιδιωτικά. Μαζί με το φέρετρο του Φίλιππου που περιμένει στην Κρύπτη.

Κηδεία Βασίλισσας Ελισάβετ: «Eφτασε σπίτι της» – Όσα έγιναν σήμερα στο Λονδίνο

Η 45λεπτη συγκινητική πομπή – Διέσχισε το κεντρικό Λονδίνο

Μεγαλειώδης ήταν η 45λεπτη πομπή που συνόδευσε το φέρετρο της βασίλισσας από το Αββαείο του Γουεστμίνστερ στην αψίδα του Ουέλινγκτον. Η σορός πέρασε μπροστά από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου τα μέλη του προσωπικού του ανακτόρου είχαν σχηματίσει γραμμή περιμένοντας την πομπή. Σεφ, μπάτλερ και αστυνομικοί είναι μεταξύ των μελών του προσωπικού βρέθηκαν έξω από την κύρια κατοικία της Ελισάβετ.

Όταν η σορός έφτασε στην αψίδα του Ουέλινγκτον της απεύθυναν στρατιωτικό χαιρετισμό, ενώ έγινε και η ακρόαση του Εθνικού Ύμνου.

Πλήθος κόσμου είχε γεμίσει την κεντρική οδό μέχρι την αψίδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Daily Mail, ένας από τους παρευρισκόμενους προσπάθησε να πηδήξει τα εμπόδια στην οδό του Κοινοβουλίου και συνελήφθη από την αστυνομία.

Queen Elizabeth II passes Buckingham Palace for the final ever time.

An incredibly poignant moment in British history. pic.twitter.com/tdW66Ls91X

— Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022