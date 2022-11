Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι αποκαλύπτει ο βιογράφος της για την αιτία θανάτου

Η βασίλισσα Ελισάβετ φαίνεται πως βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο τον τελευταίο χρόνο της ζωής της και τον πολέμησε κρυφά, ισχυρίζεται σε ένα νέο του βιβλίο φίλος του πρίγκιπα Φιλίππου και βιογράφος της βασιλικής οικογένειας.

Στο βιβλίο του: Elizabeth: An Intimate Portrait, ο συγγραφέας Τζάιλς Μπράντεθαναφέρει: «Είχα ακούσει ότι η βασίλισσα είχε μια μορφή μυελώματος – καρκίνο του μυελού των οστών – που θα εξηγούσε την κούραση, την απώλεια βάρους και τα “προβλήματα κινητικότητας” για τα οποία μάς έλεγαν συχνά κατά τη διάρκεια του τελευταίου περίπου έτους της ζωής της».

