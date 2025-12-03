Βαζαίος: Ιδανική επιστροφή και πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μ. μικτής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ιδανική επιστροφή στην ενεργό δράση -μετά από έναν χρόνο- ο Ανδρέας Βαζαίος και έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας Ανδρών – Γυναικών στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Από την Πάτρα στην Εθνική Εφήβων

Ο Έλληνας πρωταθλητής, με σπουδαία εμφάνιση στην πέμπτη και τελευταία προκριματική σειρά των 100 μικτής ατομικής, τερμάτισε 1ος με 52.09 και προκρίθηκε στους απογευματινούς τελικούς με τον καλύτερο χρόνο από όλους όσους μετείχαν στο αγώνισμα. Ο Βαζαίος έκανε φετινό ατομικό ρεκόρ, ενώ το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ είναι 51.47.

Στο αγώνισμα ήταν να συμμετάσχει και ο Απόστολος Παπαστάμος, αλλά αποσύρθηκε λόγω ίωσης.

Ο Ανδρέας Βαζαίος δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Ο χρόνος μου ήταν πολύ κοντά στο Πανελλήνιο ρεκόρ. Σε κάθε αγώνα προσπαθώ να βελτιώνομαι. Η αλήθεια είναι πως ήμουν νευρικός πριν από την κούρσα, αλλά μετά από αυτή την επίδοση νιώθω πολύ καλύτερα. Αυτό που μετράει είναι πως προκρίθηκα στον ημιτελικό. Πάμε στην επόμενη κούρσα που θα είναι πιο ανταγωνιστική. Στόχος μου είναι να περάσω στον τελικό. Δεν με ενδιαφέρει ο χρόνος που θα κάνω. Θέλω να πάω μέχρι τέλος».

Η Νικόλ Παυλοπούλου ξεπέρασε τον εαυτό της και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ προκρίθηκε στους ημιτελικούς των 100μ μικτής ατομικής γυναικών. Η πρωταθλήτριά μας τερμάτισε 2η στην πρώτη προκριματικη σειρά με 1:00.01, για να προκριθεί στα ημιτελικά ως 16η.

Για λίγο δεν έσπασε το φράγμα του ενός λεπτού. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ήταν δικό της 1:01.12 από 2/11 φέτος, στο Χαλάνδρι.

«Πιστεύω ότι έκανα πολύ χρόνο για πρωί και μάλιστα στην πρώτη σειρά. Ήταν στις δυνατότητές μου. Το γνώριζα. Λίγο έλειψε να κάνω χρόνο λιγότερο από ένα λεπτό. Όταν είσαι τόσο κοντά είναι στενάχωρο όταν δεν τα καταφέρνεις», δήλωσε η Παυλοπούλου.

Η Μάριτ Στίνμπεργκεν (Ολλανδία) ήταν η μοναδική κολυμβήτρια που κατέβηκε τα 58 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε ως πρώτη στα ημιτελικά με 57.99.

Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ελεύθερο κατέρριψε ο Δημήτρης Μάρκος, αλλά η επίδοσή του δεν ήταν αρκετή για να τον φέρει στα ημιτελικά του αγωνίσματος στο Λούμπλιν.

Ο Μάρκος τερμάτισε 7ος στη σειρά του με 1.43.82, αλλά κατατάχθηκε 26ος στο σύνολο και έμεινε εκτός ημιτελικών. Το προηγούμενο ρεκόρ 1.43.89 ήταν επίσης δικό του από το 2024 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Με την ταχύτερη επίδοση 1:41.58 προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Βρετανός Τζακ Μακμίλαν.

Ο Δημήτρης Μάρκος είπε: «Έκανα ένα μεγάλο λάθος στην εκκίνηση, που με… φρέναρε. Συμβαίνουν αυτά. Στη συνέχεια προσπάθησα για το καλύτερο. Πιστεύω πως ήταν μια καλή κούρσα από πλευράς τακτικής, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί ήθελα να προκριθώ στους ημιτελικούς. Παρόλα αυτά έκανα καλό χρόνο. Είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Αυτή είναι η ουσία του πρωταθλητισμού. Κάποια στιγμή θα πάρεις αυτό που αξίζεις».

