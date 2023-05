Βελιγράδι: Νεκροί 8 μαθητές και 2 ενήλικες από την επίθεση εφήβου σε σχολείο – Ανήλικοι προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν

Σοκάρουν οι περιγραφές από τους πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οχτώ μαθητές έχουν πέσει νεκροί, καθώς και δύο ενήλικες.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης (3.5.2023) όταν ένας 14χρονος μαθητής πήρε το όπλο του πατέρα του και πήγε στο σχολείο Vladislav Ribnikar στο Βελιγράδι. Αφού τσακώθηκε με τον φρουρό του σχολείου, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Telegraf, στη συνέχεια μπήκε μέσα στο κτήριο πυροβολώντας και κατευθύνθηκε προς μια αίθουσα.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως άνοιξε την πόρτα και πυροβόλησε την καθηγήτρια. Στο σημείο αυτό μαθητές που βρίσκονταν μέσα στην τάξη έπεσαν πάνω του προσπαθώντας να τον αφοπλίσουν.

Ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί παρά το γεγονός ότι ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Αργότερα η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Εκτός από τον φρουρό και την καθηγήτρια ο δράστης κατάφερε και σκότωσε συνολικά οχτώ μαθητές.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 14χρονος έφερε μαζί του ένα σακίδιο με σφαίρες ή βόμβες μολότοφ. Παράλληλα, συμμαθητές του φαίνεται να δήλωσαν πως πρόσφατα είχε πάρει ένα κακό βαθμό στο σχολείο.

Ο ανήλικος δράστης έχει συλληφθεί.

BREAKING: According to Serbian media, several children killed in a shooting at Vladislav Ribnikar Elementary School in #Belgrade , Serbia, police have suspect, a 7th grade student, in custody

Αστυνομικοί με κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το δημοτικό σχολείο Vladislav RIbnikar στη συνοικία του κεντρικού Βελιγραδίου Βράτσαρ όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

At least 9 #KILLED in elementary #schoolshooting in #Serbian capital #Belgrade.

The footage above shows a 14-year-old #shooter being taken out of a building after reportedly committing an attack with his father’s #gun. pic.twitter.com/lfve6D4OwV

— Dai the welsh Ocelot (@No_To_Tyranny) May 3, 2023