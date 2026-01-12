Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»

Στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση των Τεμπών, εξαπολύοντας νέες αιχμές περί συγκάλυψης και δηλώνοντας πως το κόμμα του θα σταθεί στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων.

Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»
12 Ιαν. 2026 14:38
Pelop News

Δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας έκανε ο πρόεδρος της Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη δίκη που αφορά τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι το κόμμα του θα παραμείνει, όπως είπε, «μέχρι τέλους» στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, εκφράζοντας την προσδοκία να υπάρξει δίκαιη κρίση από τη Δικαιοσύνη, την οποία χαρακτήρισε ως θεσμό που δεν πρέπει να επηρεάζεται από παρεμβάσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την αποβολή του από την παράσταση πολιτικής αγωγής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι επρόκειτο για τυπικούς λόγους και υποστήριξε πως δεν επιδίωξε να βρεθεί «απέναντι» στους συγγενείς, αλλά να καλύψει –όπως είπε– την απουσία του κράτους από τη διαδικασία.

Ο ίδιος έκανε λόγο για αντίφαση, υποστηρίζοντας ότι ενώ η κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται στη δίκη ως πολιτική αγωγή, ο ίδιος ζήτησε να παραστεί με αυτή την ιδιότητα, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Όπως σημείωσε, ωστόσο, θα καταθέσει ως μάρτυρας, αφήνοντας αιχμές ότι διαθέτει έγγραφα τα οποία, κατά τον ίδιο, είναι κρίσιμα για την υπόθεση.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Βελόπουλος επανέλαβε τη θέση του περί ύπαρξης σχεδίου συγκάλυψης για την υπόθεση των Τεμπών και διατύπωσε πολιτικές αιχμές κατά της κυβέρνησης, συνδέοντας τη στάση του κόμματός του με την ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Πάτρα: Ερευνα για νυν και πρώην αξιωματικό της ΕΛΑΣ – Η εντολή της Εισαγγελίας και τα πρόσωπα
16:16 Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»
16:08 Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025
16:00 Χανιά: Ανήλικοι είχαν ρημάξει πάνω από 27 μοτοσικλέτες – 10 συλλήψεις
15:51 Άντριους Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος): Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ
15:40 Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο – Μοναδική ελληνική συμμετοχή στα Best Murals of the World 2025
15:33 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε και ζήσουμε φέτος – Από την έναρξη και τις γειτονιές ως τις παρελάσεις, τα παιδιά και τα νέα δρώμενα
15:27 Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από την πίτα του Επιμελητηρίου – Λουλούδης: «Το 2026 να περάσουμε από τα λόγια στα έργα»
15:19 Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού
15:08 Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
15:00 Φαραντούρης για Καρυστιανού: «Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Χρειάζεται σαφές πολιτικό στίγμα»
14:50 «Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη: Στην κορύφωση του κύματος, αυξάνονται οι νοσηλείες
14:44 Τραγωδία στη Ρόδο: Νεογέννητο λίγων ωρών κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Κρήτη
14:38 Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»
14:28 Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα στο Ρίο: Σφοδρές καταγγελίες Γιαννόπουλου για καθυστερήσεις και κενά στις έρευνες
14:17 Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – «Στήριξη στους πολίτες με ελέγχους και ανταγωνισμό»
14:12 Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»
14:04 Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Αλεξανδρούπολη: 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και 150 για ζημιές σε κατοικίες μετά την καταιγίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ