Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»

Δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας έκανε ο πρόεδρος της Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη δίκη που αφορά τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι το κόμμα του θα παραμείνει, όπως είπε, «μέχρι τέλους» στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, εκφράζοντας την προσδοκία να υπάρξει δίκαιη κρίση από τη Δικαιοσύνη, την οποία χαρακτήρισε ως θεσμό που δεν πρέπει να επηρεάζεται από παρεμβάσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την αποβολή του από την παράσταση πολιτικής αγωγής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι επρόκειτο για τυπικούς λόγους και υποστήριξε πως δεν επιδίωξε να βρεθεί «απέναντι» στους συγγενείς, αλλά να καλύψει –όπως είπε– την απουσία του κράτους από τη διαδικασία.

Ο ίδιος έκανε λόγο για αντίφαση, υποστηρίζοντας ότι ενώ η κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται στη δίκη ως πολιτική αγωγή, ο ίδιος ζήτησε να παραστεί με αυτή την ιδιότητα, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Όπως σημείωσε, ωστόσο, θα καταθέσει ως μάρτυρας, αφήνοντας αιχμές ότι διαθέτει έγγραφα τα οποία, κατά τον ίδιο, είναι κρίσιμα για την υπόθεση.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Βελόπουλος επανέλαβε τη θέση του περί ύπαρξης σχεδίου συγκάλυψης για την υπόθεση των Τεμπών και διατύπωσε πολιτικές αιχμές κατά της κυβέρνησης, συνδέοντας τη στάση του κόμματός του με την ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση.

