Βελόπουλος κατά Μητσοτάκη για τα μπλόκα: «Σε μια δημοκρατία τον πρώτο λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, όχι η αστυνομία»

Με σκληρή γλώσσα σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το θέμα των μπλόκων και της διαχείρισής τους από την κυβέρνηση.

Βελόπουλος κατά Μητσοτάκη για τα μπλόκα: «Σε μια δημοκρατία τον πρώτο λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, όχι η αστυνομία»
23 Δεκ. 2025 14:29
Pelop News

Σε ευθεία επίθεση κατά του πρωθυπουργού προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αμφισβητώντας τόσο τον ρόλο της κυβέρνησης όσο και τη θεσμική της στάση απέναντι στις κοινωνικές αντιδράσεις.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι «τον πρώτο λόγο έχει η αστυνομία», υποστηρίζοντας πως σε μια ευνομούμενη δημοκρατία την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων φέρει πρωτίστως η πολιτική ηγεσία.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχνά ότι σε μια δημοκρατία τον πρώτο λόγο για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων έχει ο πρωθυπουργός –ιδίως όταν φέρει ευθύνη για τη δημιουργία τους, όπως συμβαίνει σήμερα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε ακόμη περισσότερο, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο κατηγόρησε ότι λειτουργεί «φοβικά, αδίστακτα, επικίνδυνα και εκδικητικά».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε πως «πλέον τον λόγο έχει ο ελληνικός λαός», καλώντας σε αντίδραση όχι μόνο στον δρόμο αλλά κυρίως «στην κάλπη», ώστε –όπως είπε– «ο επικίνδυνος πρωθυπουργός να τελειώσει πολιτικά».

