Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Άμυνας για την τροποποίηση της σύμβασης υποστήριξης των Rafale, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, ασάφειες στα εξοπλιστικά προγράμματα και ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα διατύπωσε πολιτικές αιχμές για τις επόμενες εκλογές.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει «χτυπήσει» τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι το κόμμα του βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών. «Σκοτώσατε τον πρωτογενή τομέα με δόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δείχνει πυγμή μόνο απέναντι στους διαδηλωτές αγρότες.

Ο κ. Βελόπουλος κάλεσε τους παραγωγούς να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, λέγοντας πως «είμαστε όλοι αγρότες» και ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας αφορούν εξίσου λαϊκές οικογένειες, επαγγελματίες και εργαζόμενους.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για «θέατρο» στην εξεταστική επιτροπή, όπου –όπως είπε– «στη ΝΔ οι μισοί δεν θυμούνται και οι άλλοι μισοί δεν ξέρουν». Υποστήριξε επίσης ότι επί κυβέρνησης Ελληνικής Λύσης «θα περάσουν βραχιολάκια σε όλους τους ενόχους».

Στο πεδίο των εξοπλισμών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις Δένδια προκαλούν «ερωτήματα», χαρακτηρίζοντας τις θέσεις περί «άχρηστου στόλου για το Αιγαίο» και «απαρχαιωμένου στρατού ξηράς» ως «θολές και ύποπτες». Επέκρινε τη ΝΔ για τις μεγάλες αμυντικές δαπάνες σε Rafale, F-35 και Belharra, σημειώνοντας ότι «ό,τι αφορά στους εξοπλισμούς είναι ύποπτο».

Στο ζήτημα των παραιτήσεων στρατιωτικών, ο κ. Βελόπουλος θεώρησε τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας περί «έλλειψης εθνικής αποστολής» ως «αήθη προσβολή» προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας πως οι αντιδράσεις των στρατιωτικών ήταν δικαιολογημένες.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, προειδοποιώντας για κίνδυνο δημοσιονομικής εποπτείας αν δεν επιτευχθούν οι απαιτούμενες απορροφήσεις έως το 2026. Όπως είπε, «η κατάσταση στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κραχ».

Σημαντικό τμήμα της ομιλίας του αφιερώθηκε και στο ζήτημα του Αιγαίου, όπου επανέλαβε τη θέση του περί «επικείμενης προδοσίας», συνδέοντας το θέμα με μελλοντικές ψηφοφορίες στη Βουλή και τον ρόλο των διεθνών παραγόντων. Υποστήριξε ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι «ιστορικές» και ότι απαιτείται κοινοβουλευτική πλειοψηφία 151 εδρών ώστε –όπως είπε– να αποτραπούν «οι Πρέσπες του Αιγαίου».

Κλείνοντας, ο κ. Βελόπουλος ζήτησε «τη διακυβέρνηση», λέγοντας ότι μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να αποτρέψει «νοθεία» στις μεθεπόμενες εκλογές και να προστατεύσει –όπως είπε– τα εθνικά συμφέροντα.

