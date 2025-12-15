«Βενιζέλος»: Έκρυβε στη βαλίτσα του πάνω από 18 κιλά κάνναβης, πιάστηκε και συνελήφθη!

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνελήφθη σήμερα (15/12/2025) ένας 23χρονος αλλοδαπός μέλος διεθνούς σπείρας, που είχε πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 23χρονος προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας φτάνοντας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πάνω από 18 κιλά κάνναβης που αν και ήταν επιμελώς κρυμμένα στη βαλίτσα του, οι αρχές τα εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου μετά από πληροφορίες από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μόλις έφτασε στην χώρα μας από το εξωτερικό και τον ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη βαλίτσα του, εντοπίστηκαν καλά κρυμμένα 18 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).

Επιπλέον, βρέθηκε κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

