Βέροια: Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά-καρφιά στη ΔΥΠΑ επειδή δεν είχε πληρωθεί

Σκηνές έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στη ΔΥΠΑ Βέροιας, όταν ζευγάρι αντέδρασε βίαια μετά την ενημέρωση ότι η πληρωμή του θα γίνει στις 9 Μαΐου. Το επεισόδιο κατέληξε σε φθορές μέσα στην υπηρεσία, προπηλακισμούς υπαλλήλων και συλλήψεις.

30 Απρ. 2026 14:25
Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου στα γραφεία της ΔΥΠΑ στη Βέροια, όταν ένα ζευγάρι, ένας 60χρονος και μία 58χρονη, πήγε στην υπηρεσία ζητώντας ενημέρωση για το πότε θα καταβληθούν τα χρήματά του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι υπάλληλοι τους ενημέρωσαν ότι η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου.

Η απάντηση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ζευγαριού, το οποίο επικαλέστηκε περιπτώσεις γνωστών και φίλων που, όπως υποστήριζε, είχαν ήδη πληρωθεί. Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει, με αποτέλεσμα το επεισόδιο να πάρει βίαιη τροπή μέσα στον χώρο της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, οι δύο άρχισαν να προκαλούν φθορές στα γραφεία, κάνοντας τον χώρο άνω-κάτω, ενώ φέρονται να έβρισαν, να απείλησαν και να έσπρωξαν υπαλλήλους της ΔΥΠΑ. Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή τους.

Σε νεότερες αναφορές, το ζευγάρι φέρεται να κατηγορείται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, βία κατά υπαλλήλων και αντίσταση κατά αστυνομικών, ενώ επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την πίεση που συχνά μεταφέρεται με εκρηκτικό τρόπο σε δημόσιες υπηρεσίες, με υπαλλήλους να βρίσκονται αντιμέτωποι με περιστατικά έντασης και επιθετικότητας.

