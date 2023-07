Βερολίνο: Λιοντάρι «κόβει βόλτες» ελεύθερο στους δρόμους της πόλης

Λιοντάρι έχει σημάνει συναγερμό στο Βερολίνο, καθώς κυκλοφορεί ελεύθερο στους δρόμους.

Θηλυκό λιοντάρι εθεάθη τη νύχτα να κυκλοφορεί ελεύθερο σε περιοχή του νότιου Βερολίνου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι αρχές έλαβαν περί τα μεσάνυχτα πληροφορίες από κατοίκους κι ακόμη και βίντεο και έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους.

Για τον εντοπισμό του λιονταριού κινητοποιήθηκαν ειδικοί κτηνίατροι, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες.

