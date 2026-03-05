Βερολίνο: Σε κοινωνική δομή παραμένει η 16χρονη Λόρα – Δεν θέλει επαφή με τους γονείς της

Σε κοινωνική δομή στο Βερολίνο, με συνεχή παρακολούθηση από κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς, εξακολουθεί να βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– δεν επιθυμεί να έχει επαφή με τους γονείς της, αρνούμενη ακόμη και συνάντηση με τον πατέρα της, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη εμφανίστηκε μόνη της σε δομή της γερμανικής πρωτεύουσας και επικοινώνησε με τις Αρχές. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου, Γιορν Ιφλάντερ, είχε δηλώσει ότι η Λόρα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη δομή και ενημέρωσε τις υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Γνώμη», η 16χρονη προσήλθε στη συγκεκριμένη κοινωνική δομή στις 26 Φεβρουαρίου και από τότε εξετάζεται διαρκώς από ειδικούς. Της έχει διευκρινιστεί ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα, ενώ η διαδικασία παρακολούθησης συνεχίζεται.

Από την πλευρά της, η Λόρα φέρεται να έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να δει τους γονείς της, ακόμη και στην περίπτωση που η συνάντηση γινόταν παρουσία κοινωνικού λειτουργού, όπως προβλέπεται. Παραμένει, πάντως, άγνωστο εάν και τι έχει εξηγήσει στις Αρχές για το γιατί έφυγε από την Ελλάδα, καθώς και για τους λόγους που δεν επιθυμεί επικοινωνία με την οικογένειά της.

Οι δηλώσεις του πατέρα της

Ο πατέρας της 16χρονης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η Λόρα να αρνηθεί να επιστρέψει, δήλωσε: «Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί μπορώ ανά πάσα στιγμή να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε μία λύση. Να δούμε αν θα θελήσει να μείνει στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω με τη γλώσσα και το σχολείο. Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Εκεί είχε πρόβλημα, στην οικογένεια ήταν όλα καλά».”

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



