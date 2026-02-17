Βία ανηλίκων στην εκκλησία: Συνελήφθησαν τρεις 13χρονοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους και 17χρονο

17 Φεβ. 2026 15:29
Δυστυχώς η βία ανηλίκων δεν έχει τέλος. Στον Πύργο μπροστά σε εκκλησία τρεις 13χρονοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους και 17χρονο. Ακολούθησαν συλλήψεις των δραστών. Το σχετικό ενημερωτικό της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

«Συνελήφθησαν τρεις 13χρονοι για πρόκληση σωματικών βλαβών

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στον Πύργο, από τους αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, τρεις ανήλικοι ηλικίας
13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη,
ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για την παραμέληση της
εποπτείας τους.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο πατέρας δυο ανηλίκων ηλικίας 13 και 17
ετών, κατήγγειλε ότι προχθές το απόγευμα, σε προαύλιο χώρο Ιερού Ναού οι
τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στους δυο ανήλικους γιους του,
γρονθοκοπώντας τους στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να τους
προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια
ιατροδικαστικής εξέτασης των δυο ανήλικων παθόντων.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Πύργου».

