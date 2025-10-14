Βικτώρια Χίσλοπ στην «Π»: Ντρέπομαι που το Βρετανικό Μουσείο δεν αναγνωρίζει ότι ο Ελγιν ήταν κλέφτης

Αν μη τι άλλο, μία συζήτηση με την πολυβραβευμένη συγγραφέα, δημοσιογράφο Βικτόρια Χίσλοπ σε κάνει να βλέπεις τη χώρα που ζεις και τους ανθρώπους της με διαφορετικό μάτι. Να εστιάζεις σε αυτά που το πέπλο της συνήθειας κρύβει και να δίνεις σημασία στις εκφράσεις «μάτια μου», «ψυχή μου».

Αφορμή για την κουβέντα μας με την κ. Χίσλοπ, η οποία πέραν των πολλών άλλων είναι αντιπρόεδρος της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και πρέσβειρα της δράσης «Κνωσός 2025» για την αναβάθμιση του ερευνητικού κέντρου της σχολής στην Κρήτη, αποτέλεσε η αυριανή τελετή αναγόρευσής της σε διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Αρχαιολογίας – Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

-Εχοντας γνωρίσει περισσότερο την Ελλάδα και τους Ελληνες κι έχοντας αποστασιοποιηθεί από τα πρώτα χρόνια του ενθουσιασμού που γέννησε η γνωριμία σας με τη χώρα μας, έχει αλλάξει η γνώμη σας γι’ αυτή και τους ανθρώπους της;

Η ερώτησή σας προφανώς υποδηλώνει ότι ίσως να απέκτησα περισσότερο κυνισμό με τα χρόνια και ότι η αγάπη μου για την Ελλάδα θα έπρεπε να είχε μειωθεί γνωρίζοντάς την περισσότερο. Νομίζω ότι η αγάπη για την Ελλάδα είναι σαν την αγάπη για έναν άνθρωπο. Πρέπει να αγαπάς έναν άνθρωπο με τα ελαττώματά του.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, σίγουρα βλέπω τα ελαττώματά της πιο καθαρά με τον χρόνο. Συχνά βρίσκομαι σε ενδιαφέρουσες αντιπαραθέσεις με Ελληνες φίλους, γνωστούς όταν πρέπει να τους πω πώς είναι τα πράγματα αλλού, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια τάση να είμαστε αρκετά εσωστρεφείς. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πολύ πιο ελκυστική για τους περισσότερους από ό,τι σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.

Κάθε χώρα έχει ελαττώματα και όλοι οι λαοί έχουν ελαττώματα (το ίδιο συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ίδιο στις ΗΠΑ κ.λπ.). Η Ελλάδα δεν διαφέρει.

-Υπάρχει κάτι που σας στενοχωρεί από αυτά ζείτε την περίοδο που μένετε στην Κρήτη;

Ναι, το πλαστικό που επιπλέει στη θάλασσα χειροτερεύει κάθε χρόνο. Από μεγάλα κομμάτια, ολόκληρες πλαστικές σακούλες μέχρι μικροσκοπικά κομμάτια μικροπλαστικού. Αυτό είναι καταστροφικό για όλους μας. Μπορώ να δω το λιμάνι του Αγίου Νικολάου από το σπίτι μου στην Κρήτη και όταν αναχωρεί ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, ξέρω ακριβώς πόσες ώρες θα χρειαστούν πριν ο κόλπος γεμίσει σκουπίδια, οπότε κολυμπάω πριν φτάσουν εκεί, γιατί θα χρειαστεί μια μέρα για να ξεπλυθούν. Θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος έλεγχος και φυσικά αυστηρότητα.

Πρέπει να τερματίσουμε τον εθισμό μας στο πλαστικό. Πρώτα απ’ όλα τα πλαστικά καλαμάκια που μοιράζονται σε πλαστικά περιτυλίγματα τα οποία όταν τα ξετυλίγεις τα παρασέρνει ο άνεμος πετούν μακριά και καταλήγουν στη θάλασσα. Ολα τα πλαστικά ποτήρια, καπάκια, σακούλες κ.λπ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι καταστρέφουμε τον ίδιο μας τον πλανήτη, κάτι που είναι τρέλα.

Ξέρω ότι έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες, αλλά όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Κάθε Ελληνας να διαθέσει μία ημέρα τώρα τον Οκτώβριο να πάει στην παραλία και να μαζέψει απορρίμματα. Ή ίσως η επόμενη μέρα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, θα μπορούσε να ονομαστεί ημέρα γιορτής για το περιβάλλον και να είναι αφιερωμένη στη θάλασσά μας.

-Αντίστοιχα τι αγαπάτε πιο πολύ στην Ελλάδα και στον Ελληνα;

Την αισιοδοξία που εκπέμπει ο τόπος και οι άνθρωποί του. Αυτό που αγαπώ είναι ο καταγάλανος ουρανός, το φως και το κολύμπι σε καθαρά νερά. Πρέπει να προστατεύσουμε την ομορφιά του τοπίου. Για μένα είναι το πιο ξεχωριστό μέρος στη γη. Εχω ταξιδέψει σε κάθε ήπειρο και δεν υπάρχει πουθενά κάτι πιο εκπληκτικό από την Ελλάδα.

-Εάν σας το ζητούσαν, τι θα λέγατε στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας να αλλάξει για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και του δημόσιου βίου γενικότερα;

Δεν υπάρχει τέλειο πολιτικό σύστημα, αλλά η δημοκρατία είναι σίγουρα το καλύτερο θεμέλιο. Και στην Ελλάδα οφείλουμε τη γέννηση της Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά όλοι μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην κοινωνία και να βοηθήσουν στη βελτίωση του δημόσιου βίου. Μου λένε συχνά ότι είμαι ιδεαλίστρια, αλλά η Δημοκρατία είναι ένα ιδανικό. Σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυταρχισμός, δικτατορία, ολοκληρωτισμός, οπότε η Ελλάδα πρέπει να προστατεύσει το πολύτιμο αγαθό της δημοκρατίας. Ξέρω ότι υπάρχει πολλή δυσαρέσκεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν και εξαπλώνονται παντού τεράστιες αναταραχές.

Η άποψή μου για την ελληνική πολιτική είναι ότι η Αριστερά πρέπει να βρει κάποια διαδρομή ενότητας, ώστε η Νέα Δημοκρατία να έχει μια σωστή αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι αυτή θα ήταν μια υγιής κατάσταση πριν από τις επόμενες εκλογές και είμαι σίγουρη ότι το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία πιθανότατα νιώθει αυτή την ανάγκη. Το να μπει κανείς στην πολιτική είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά οι έξυπνοι και μορφωμένοι νέοι θα πρέπει να το δοκιμάσουν, αντί να φύγουν από την Ελλάδα για μια άλλη χώρα επειδή φαντάζονται ότι εκεί θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή.

-Τι σημαίνει για εσάς η επιτιμοποίησή σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών;

Για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Εχω επισκεφτεί την Πάτρα πολλές φορές κι ένα πράγμα που πάντα ένιωθα πολύ έντονα όταν βρίσκομαι εκεί, είναι η ενέργεια που προέρχεται από τους νέους (όπως ακριβώς και στη Θεσσαλονίκη). Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές αντιπροσωπεύουν την ελπίδα για το μέλλον, την πίστη στην εκπαίδευση και τη σημασία της εκπαίδευσης για το άτομο και την κοινωνία. Επομένως, το να είμαι συνδεδεμένη με ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι μεγάλη τιμή για μένα, ιδιαίτερα ένα ελληνικό πανεπιστήμιο.

-Εχετε ενταχτεί στην ομάδα που πασχίζει για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Πόσο αισιόδοξη είστε γι’ αυτό και τι αντιμετώπιση έχετε από τους Αγγλους όταν θέτετε αυτό το ζήτημα;

Ναι, συμμετέχω βαθιά και με πάθος στην εκστρατεία για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, με διαδηλώσεις, συναντήσεις, αρθρογραφία και συνομιλίες με ανθρώπους. Οταν γίνονται δημοσκοπήσεις σχετικά με την κοινή γνώμη, η πλειοψηφία στη Βρετανία πιστεύει πλέον ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν στην Αθήνα από το Βρετανικό Μουσείο. Το κύριο εμπόδιο είναι το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο. Παρά το σκάνδαλο πριν από δύο χρόνια που αποκάλυψε την κλοπή και την πώληση πολλών αντικειμένων από τη δική τους συλλογή, φαίνεται να μην ντρέπονται. Δεν αναγνωρίζουν το μοναδικό βασικό γεγονός, ότι ο Ελγιν δεν είχε άδεια να αφαιρέσει τα γλυπτά. Τα έκλεψε και στη συνέχεια τα πούλησε στο Μουσείο. Ο Ελγιν ήταν κλέφτης! Είναι τόσο απλό και ντρέπομαι για το έλλειμμα ταπεινότητας των ανθρώπων του Βρετανικού Μουσείου να αναγνωρίσουν αυτό.

Γίνονται συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεών μας για ένα μακροπρόθεσμο δάνειο, αλλά ποιος ξέρει τι θα συμβεί. Εάν η κυβέρνηση των Εργατικών αποτύχει, οι δημοσκοπήσεις μας λένε ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε να είναι η επόμενη κυβέρνησή μας. Αν συμβεί αυτό, τότε μειώνονται οι πιθανότητες της επανένωσης.

Δεν σας κρύβω ότι τη μία στιγμή είμαι αισιόδοξη και την επόμενη είμαι απαισιόδοξη.

-Τι καινούργιο ετοιμάζετε συγγραφικά;

Αυτή τη στιγμή γράφω ένα μυθιστόρημα, το οποίο διαδραματίζεται κυρίως στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει σκηνές από την Ουγγαρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια μέρη του διαδραματίζονται στη Χίο, ένα νησί που πραγματικά με ενδιαφέρει και με συναρπάζει –κυρίως λόγω του λωβοκομείου (το παλαιότερο νοσοκομείο για λεπρούς) που βρισκόταν εκεί.

-Τι είναι αυτό που σας εμπνέει περισσότερο στη χώρα μας και κινεί πιο γρήγορα την πένα σας πάνω στο χαρτί;

Η Ελλάδα αποτελεί για μένα μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης και γοητείας. Εξακολουθώ να τη βλέπω με το μάτι ενός ξένου, αλλά ταυτόχρονα μου γίνεται πολύ οικεία. Γράφω κυρίως για την ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Και για μένα αυτό ήταν ένα τρενάκι του λούνα παρκ με σκαμπανεβάσματα που δεν έχει ξανασυμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο -ανταλλαγή πληθυσμών, σεισμός, κατοχή, εμφύλιος πόλεμος, δικτατορία κ.λπ. Η προσοχή μου επικεντρώνεται στο πώς οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι γυναίκες, ξεπέρασαν αυτές τις δυσκολίες. Η Ελλάδα με τροφοδοτεί διαρκώς με ιδέες και έμπνευση.

-Υπάρχει κάποια ελληνική φράση που σας συγκινεί περισσότερο απ’ όλα όσα έχετε ακούσει και μάθει;

Ισως περισσότερο από τις φράσεις, αγαπώ την ποικιλία των όρων που εκφράζουν την αγάπη: μάτια μου, ψυχή μου, καρδιά μου, αστέρι μου, μωρό μου και τόσα άλλα. Ο αριθμός είναι ατελείωτος. Στα Αγγλικά, έχουμε τόσο λίγους σε σύγκριση με τα Ελληνικά.

Η τελετή αναγόρευσης

Η τελετή αναγόρευσης της κ. Χίσλοπ σε επίτιμη διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνει αύριο και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει η Γεωργία Π. Γκότση καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας και η Ελλη Γ. Λεμονίδου καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε επίτιμη διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας από τους προέδρους, καθηγητή Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και καθηγητή Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο.

Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της κ. Χίσλοπ με τίτλο: «Από την Πλάκα στην Πάτρα – Πώς η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση».

