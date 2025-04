ΒΙΝΤΕΟ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στη Βραζιλία

Ένας πιλότος αναγκάστηκε να προσγειώσει το αεροσκάφος του, εν μέσω ταχύτατης κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο BR-101 στη Βραζιλία Το μονοκινητήριο αεροπλάνο, που είχε αντιμετωπίσει τεχνικό πρόβλημα, φάνηκε να κρέμεται με δυσκολία στον αέρα, ενώ οι οδηγοί δεν είχαν περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα για να αντιδράσουν.

Το βίντεο που μεταδόθηκε από το CNN Brasil και έγινε γρήγορα viral, δείχνει την απόφαση δευτερολέπτων του πιλότου να προσγειώσει το αεροπλάνο ανάμεσα σε δύο φορτηγά, αποφεύγοντας με τεράστια ακρίβεια καλώδια υψηλής τάσης και παρόλα αυτά καταφέρνοντας να τοποθετήσει το αεροσκάφος με ασφάλεια στον δρόμο.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, από θαύμα δεν σημειώθηκαν θύματα.

Emergency landing this morning on BR-101 in Garuva, northern Santa Catarina, Brazil. A single-engine plane landed right on the highway. The solo pilot walked away unharmed.pic.twitter.com/Ul1OJBsrQG

