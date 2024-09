ΒΙΝΤΕΟ από σοκαριστικό δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Μόσχα

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μ-12 της Μόσχας. Οδηγός φορτηγού άλλαξε απότομα λωρίδα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, κάτι που κόστισε τη ζωή σε έναν νεαρό άνδρα που επέβαινε σε ένα Audi, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση με το φορτηγό.

Ο οδηγός του φορτηγού μετακινήθηκε ξαφνικά στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, όπου οδηγούσε ο 27χρονος Στάνισλαβ, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ. Ο νεαρός δεν πρόλαβε να φρενάρει και έπεσε με ταχύτητα πάνω στο φορτηγό.

On the Moscow M-12 highway, a truck driver abruptly changed lanes into the left lane, violating traffic rules — this cost the life of a young man in an Audi, who died after colliding with the truck.

Near Orekhovo-Zuevo on the M-12, the truck driver crossed a solid line and,… pic.twitter.com/pm1qoHhr1u

