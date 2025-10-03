ΒΙΝΤΕΟ από τη μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Chevron στην Καλιφόρνια

Η πυρκαγιά είναι ορατή  από αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες.

ΒΙΝΤΕΟ από τη μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Chevron στην Καλιφόρνια
03 Οκτ. 2025 8:46
Pelop News

Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης, έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, αναφέρουν σήμερα οι Los Angeles Times.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, ορατό από αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες.

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τραυματισμούς ή εκκενώσεις. Ωστόσο, η αστυνομία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας συνέστησαν στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά, λόγω των καπνών.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:18 Τσιάρας: Σοβαρά προβλήματα στα νέα βιολογικά
11:15 N. Κουτρομάνος: «Υπολογίζω πολύ την Παναχαϊκή»
11:13 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Pro-Forum εκδήλωση του Challenge στο Αίγιο
11:10 Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές
11:03 Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης
11:02 Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
10:56 «Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα
10:50 Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος
10:49 Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση
10:46 Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι
10:45 Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
10:45 Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τους 8 λαμπαδηδρόμους, δείτε ποιοι είναι
10:39 Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ
10:34 Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ
10:32 Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή
10:26 Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»
10:26 Πυροβολούσε γάτες στο Αγρίνιο και συνελήφθη
10:23 Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
10:23 Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10
10:16 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ