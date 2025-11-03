ΒΙΝΤΕΟ από την εν ψυχρώ δολοφονία σε κοινή θέα Δημάρχου στο Μεξικό

Η δολοφονική επίθεση από ενόπλους, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο Μεξικό.

03 Νοέ. 2025 8:50
Pelop News

Ο Κάρλος Μάνσο, Δήμαρχος της μεγαλούπολης Ουρουαπάν, στο Μεξικό, δολοφονήθηκε το Σάββατο 1/11/2025, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), όπου η βία των συμμοριών αποτελεί γάγγραινα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο.

Είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης σε βάρος της επιχείρησής του.

«Κατόπιν επίθεσης που διαπράχθηκε (σ.σ. προχθές Σάββατο) το απόγευμα στο κέντρο της Ουρουαπάν, στη Μιτσοακάν, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κάρλος Μάνσο, δυο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν κι ένας από τους δράστες έχασε η ζωή του», ανέφερε μέσω X η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν στο Μεξικό μαστίζεται για δεκαετίες από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται ιδίως στην εκβίαση αγροτών για την απόσπαση χρημάτων.

Εκεί δρουν κυρίως τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν (ΚΝΟΜ), που νωρίτερα φέτος εγγράφτηκαν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

 
