ΒΙΝΤΕΟ από την πρόσκρουση φορτηγού σε σπίτι στο Νιου Τζέρσει

Σοκάρει το βίντεο που έχει καταγράψει τη στιγμη της πρόσκρουσης φορτηγού σε σπίτι στο Νιου Τζέρσει στις ΗΠΑ

Wild dash cam video of dump truck crashing into home in Woodbury Heights, NJ.

Owner of company says driver had a grand mal seizure before crashing into the home. Driver trapped for two hours. Both driver and homeowner escaped major injury. Home destroyed. @FOX29philly pic.twitter.com/c0QACVPXhe

— Chris O’Connell (@CoconnellFox29) May 20, 2025