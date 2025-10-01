ΒΙΝΤΕΟ από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην Οδησσό, εννέα νεκροί

Εννέα νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, από την κακοκαιρία που πλήττει την Οδησσό.

01 Οκτ. 2025 14:34
Pelop News

Τραγικός ο απολογισμός της κακοκαιρίας στην Οδησσό που μετρά τουλάχιστον εννέα νεκρούς.

Μάχη με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες έδωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι διασώστες στην πόλη της Οδησσού στη νότια Ουκρανία και τη γύρω περιοχή, την ώρα που εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της κακοκαιρίας, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της κρατικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Το Reuters αναφέρει πως οι εργαζόμενοι βοήθησαν στην απομάκρυνση ανθρώπων, στη μετακίνηση αυτοκινήτων, στην άντληση νερού από κτίρια και στον εντοπισμό ενός αγνοούμενου κοριτσιού που βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Σε μόλις επτά ώρες, έπεσε στην Οδησσό σχεδόν όση βροχή πέφτει σε δύο μήνες», δήλωσε νωρίτερα στο Telegram ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ, συμπληρώνοντας πως «κανένα σύστημα αποστράγγισης δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο φορτίο».

Την ώρα που σημειώνονται αυτές οι φονικές πλημμύρες, η Ουκρανία συνεχίζει να γίνεται στόχος καθημερινών βομβαρδισμών από τη Ρωσία.

Σήμερα το πρωί ένας άνδρας σκοτώθηκε στη Χερσώνα από ρωσική επίθεση, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση, ενώ έξι άτομα τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο όπου οι Αρχές έκαναν λόγο για σφοδρά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας.
