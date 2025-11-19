ΒΙΝΤΕΟ «γολγοθάς» η κίνηση οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου

Κυκλοφοριακά επιβαρυμένη η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο υπό κατασκευή τελευταίο τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου.

ΒΙΝΤΕΟ «γολγοθάς» η κίνηση οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου
19 Νοέ. 2025 10:13
Pelop News

Αυξημένη καταγράφεται από το πρωί της Τετάρτης 19/11/2025, η κίνηση των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των Βραχνεΐκων, μετά την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο υπό κατασκευή τελευταίο τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Απο χθες Τρίτη 18/11/2025 τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο υπό εκτέλεση τελευταίο τμήμα της Πατρών – Πύργου.

Χρίστος Δήμας: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται σε κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Συγκεκριμένα  έως τις 30 Νοεμβρίου θα εφαρμοστεί εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα από την περιοχή ανισόπεδο Καμινίων (χ.θ. 7+000) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάτω Αχαΐας (χ.θ. 13+500).

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, η οποία αναμένεται να δεχτεί αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της παράκαμψης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:28 «Ο Κος Αμιλκάρ»: Συνεχίζει για 2η εβδομάδα στο θέατρο «Αγορά» – Οι sold-out παραστάσεις και οι αντιδράσεις των θεατών
12:25 Γερμανός διαιτητής με ελληνικό παρελθόν στο ΑΕΚ-Άρης
12:23 Πάνω από 10 εκ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ