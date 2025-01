ΒΙΝΤΕΟ η αντίδραση της Τζένιφερ Ανιστον όταν τη ρώτησαν αν έχει σχέση με τον Μπαράκ Ομπάμα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γάμος του πρώην προεδρικού ζεύγους Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα περνά κρίση, ενώ ορισμένοι έκαναν λόγο ακόμη και για διαζύγιο.

Η κατάσταση ξέφυγε, όταν ένα δημοσίευμα έκανε λόγο για φερόμενη σχέση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ με τη διάσημη ηθοποιό ελληνικής καταγωγής, Τζένιφερ Άνιστον.

Οι ίδιοι οι Ομπάμα πάντως φρόντισαν να διαψεύσουν τις φήμες με τρυφερές αναρτήσεις που έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τώρα, η Τζένιφερ Άνιστον ρωτήθηκε για τις φήμες αυτές στο «Jimmy Kimmel Live!». Η αρχική αντίδρασή της ήταν να ξεσπάσει αρχικά σε γέλια.

After watching this, I’m totally convinced that the story about Jennifer Aniston and Barack Obama is true!

What about you? pic.twitter.com/Dq0uVUM5aG

— Vince Langman (@LangmanVince) January 24, 2025