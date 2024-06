ΒΙΝΤΕΟ: Η «γκάφα» της Μπριζίτ Μακρόν κάτα την κατάθεση στεφάνου στο Βρετανικό Μνημείο της Νορμανδίας

Η τελετή της 80ης επετείου της απόβασης της Νορμανδίας πραγματοποιηθήκε παρουσία πλήθους ηγετών κρατών και φυσικά δεν έλειψαν και οι απρόοπτες στιγμές.

Η Μπριζίτ Μακρόν κατέθεσε στεφάνι στο Βρετανικό Μνημείο της Νορμανδίας μαζί την Βασίλλισας Καμίλα, οι δύο τους ντυμένες στα λευκά θέλησαν να δείξουν τον σεβασμό τους.

Όμως η πρώτη κυρία της Γαλλίας έκανε μια μικρή «γκάφα», την ώρα που τοποθέτησαν τα λουλούδια τους, έκαναν ένα βήμα πίσω για να τιμήσουν με τη σιωπή τους τους πεσόντες και η Μπριζίτ Μακρόν άπλωσε το χέρι της προς τη Βασίλισσα, αλλά η Καμίλα φάνηκε κάπως απρόθυμη να της το δώσει.

Μετά από μια φαινομενικά ελαφριά πίεση του χεριού της βασίλισσας, η κυρία Μακρόν το άφησε και οι δύο στάθηκαν πλάι πλάι μπροστά στο μνημείο.

