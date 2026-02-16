ΒΙΝΤΕΟ η στιγμή αρπαγής παιδιού από τα χέρια της μητέρας του

Η επίσκεψη οικογένειας σε σούπερ μάρκετ, στην Ιταλία εξελίχθηκε σε εφιάλτη, με άνδρα να επιχειρεί να απαγάγει το παιδί τους.

Μητέρα κρατώντας από το χέρι το ανήλικο κοριτσάκι της – 18 μηνών εξέρχεται από σουπερ μάρκετ στο Μπέργκαμο ακολουθεί ο σύζυγό της που σύρει το καρότσι με τα ψώνια. Εκείνη τη στιγμή άνδρας τρέχει και με αστραπιαίες κινήσεις αρπάζει το παιδί το παίρνει αγκαλιά και αρχίζει να τρέχει με τους γονείς να αντιδρούν άμεσα.

Η σοκαριστική στιγμή της απόπειρας απαγωγής του παιδιού κατεγράφη σε βίντεο.

NEW: 🇮🇱 Italian authorities have arrested an Israeli-Romanian tourist following a brazen attempt to kidnap a child directly from their mother’s arms. pic.twitter.com/du5znASBIO — SMT-FP (@Abdulsemiu91995) February 15, 2026

Ο δράστης που συνελήφθη, ήταν ρουμάνος άστεγος που δεν είχε απασχολήσει τις Ιταλικές Αρχές.

