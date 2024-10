ΒΙΝΤΕΟ Κατέρρευσε γέφυρα στο Μισισιπί, τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες μετά την κατάρρευση γέφυρας στο Μισισίπι, η οποία βρισκόταν υπό κατεδάφιση, το απόγευμα της Τετάρτης 16/10/2024, ενώ στο σημείο διεξάγονταν εργασίες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Yall please keep Simpson County in your prayers. A bridge under construction at the D’Lo Water Park collapsed today, so far killing 3 and injuring 4. pic.twitter.com/mbYxJqkzcl

— Andy Baeuerle (@AndyBlackGold) October 16, 2024