ΒΙΝΤΕΟ με σπίτια να τα «καταπίνει» ο ωκεανός στη Βόρεια Καρολίνα

Οι τυφώνες Humberto και Imelda σάρωσαν τις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, «καταπίνοντας» σπίτια, στη Βόρεια Καρολίνα.

02 Οκτ. 2025 9:11
Οι τυφώνες Humberto και Imelda σάρωσαν τις ακτές του Ατλαντικού, σπίτια στην Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, να παρασύρονται, στον ωκεανό.

Πέντε σπίτια –όλα χτισμένα πάνω σε πασσάλους– κατέρρευσαν την Τρίτη 30/09/2025 στο Buxton. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το έκτο σπίτι κατέρρευσε και καταστράφηκε, σύμφωνα με τη New York Post.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και όλα τα σπίτια ήταν άδεια εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Τρομακτικές εικόνες δείχνουν ένα από τα σπίτια να ταλαντεύεται πάνω στους πασσάλους του στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, πριν αρχίσουν να πέφτουν κομμάτια από την κατασκευή και το σπίτι βυθιστεί στα κύματα. Ένα άλλο σπίτι έπεσε μέσα στα κύματα που έρχονταν, καθώς διαλυόταν.

Η Imelda ευτυχώς στράφηκε τελικά προς τη θάλασσα, καθώς έφτανε προς την ακτή της Φλόριντα, αλλά συνέχισε να στέλνει επικίνδυνους ανέμους, κύματα και βροχή που έπληξαν τη νότια ακτή των ΗΠΑ.

Οι συνθήκες επιδεινώθηκαν από τον τυφώνα Humberto, ο οποίος παρέμεινε επίσης ανοικτά της ακτής, αλλά οι άνεμοί του έφεραν κύματα και βροχή στις νότιες πολιτείες πριν εξασθενήσει την Τρίτη.
