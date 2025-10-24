ΒΙΝΤΕΟ με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να οδηγεί μεθυσμένη στο αντίθετο ρεύμα

Βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν την τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς να οδηγεί επικίνδυνα έπειτα από βραδινή έξοδο, ενώ φέρεται να περνά δύσκολες στιγμές λόγω του νέου αποκαλυπτικού βιβλίου του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail, φαίνεται η 43χρονη τραγουδίστρια να φεύγει από το εστιατόριο Red-O στο Thousand Oaks και να μπαίνει στη θέση του οδηγού της μαύρης BMW της, παρά τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων να τη σταματήσουν. Ένας παρευρισκόμενος δήλωσε ότι η Σπίαρς «παραλίγο να χτυπήσει τη φίλη της, ενώ έβγαινε από το πάρκινγκ».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η τραγουδίστρια μπήκε σε αντίθετες λωρίδες, συμπεριλαμβανομένης και της λωρίδας ποδηλάτων, ενώ κάποια στιγμή προσέγγισε πολύ κοντά ένα άλλο όχημα. Όταν σταμάτησε σε φανάρι, φάνηκε στο βίντεο να βάζει κάτι στο στόμα της.

Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της, η τραγουδίστρια έμεινε περίπου 20 λεπτά έξω από την πύλη του σπιτιού της προσπαθώντας να μπει: «Η Μπρίτνεϊ πληκτρολογούσε τον κωδικό για να ανοίξει την πύλη, χωρίς αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας την προσπάθεια τρεις ή τέσσερις φορές. Η φίλη της παρέμεινε στο αυτοκίνητο, αλλά μετά από 20 λεπτά έφυγε, ενώ η Μπρίτνεϊ χρειάστηκε ακόμα 10 λεπτά για να καταφέρει τελικά να περάσει».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η έξοδος της Σπίαρς και η μετέπειτα συμπεριφορά της συνδέονται με το νέο βιβλίο του Φέντερλαϊν, «You Thought You Knew», που κυκλοφόρησε στις 20 Οκτωβρίου και «την έχει ρίξει πολύ ψυχολογικά, ξανανοίγοντας παλιά τραύματα».

Στο βιβλίο, ο 47χρονος Φέντερλαϊν κάνει πολλές σοβαρές καταγγελίες για την Μπρίτνεϊ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2004 έως το 2007 και έχει δύο γιους, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς. Ανάμεσα στις καταγγελίες, αναφέρει ότι οι γιοι τους ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα και την έβλεπαν να τους κοιτάει κρατώντας μαχαίρι και ότι έκανε χρήση κοκαΐνης, ενώ θήλαζε, σύμφωνα με την Page Six.

Η Σπίαρς απάντησε κατηγορώντας τον Φέντερλαϊν για «gaslighting» και «άσχημες» κατηγορίες, γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Εμπιστευτείτε με, αυτά τα ψέματα που γράφει στο βιβλίο θα ξεχαστούν, αλλά εγώ είμαι η μόνη που πληγώνομαι πραγματικά».

Πρόσθεσε ότι θα αγαπά πάντα τα παιδιά της και ότι όσοι τη γνωρίζουν πραγματικά δεν πρέπει να δίνουν σημασία στις ψεύτικες ειδήσεις για την ψυχική της κατάσταση ή την κατανάλωση αλκοόλ.

Ένας εκπρόσωπος της Σπίαρς επίσης κατηγόρησε τον Φέντερλαϊν ότι συνεχίζει να επωφελείται οικονομικά από εκείνη, επισημαίνοντας ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε μετά την παύση των πληρωμών της διατροφής για τα παιδιά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



