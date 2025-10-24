ΒΙΝΤΕΟ με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να οδηγεί μεθυσμένη στο αντίθετο ρεύμα

Η μεθυσμένη τραγουδίστρια μπήκε σε αντίθετες λωρίδες, συμπεριλαμβανομένης και της λωρίδας ποδηλάτων, ενώ κάποια στιγμή προσέγγισε πολύ κοντά ένα άλλο όχημα.

ΒΙΝΤΕΟ με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να οδηγεί μεθυσμένη στο αντίθετο ρεύμα
24 Οκτ. 2025 10:05
Pelop News

Βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν την τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς  να οδηγεί επικίνδυνα έπειτα από βραδινή έξοδο, ενώ φέρεται να περνά δύσκολες στιγμές λόγω του νέου αποκαλυπτικού βιβλίου του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail, φαίνεται η 43χρονη τραγουδίστρια να φεύγει από το εστιατόριο Red-O στο Thousand Oaks και να μπαίνει στη θέση του οδηγού της μαύρης BMW της, παρά τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων να τη σταματήσουν. Ένας παρευρισκόμενος δήλωσε ότι η Σπίαρς «παραλίγο να χτυπήσει τη φίλη της, ενώ έβγαινε από το πάρκινγκ».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η τραγουδίστρια μπήκε σε αντίθετες λωρίδες, συμπεριλαμβανομένης και της λωρίδας ποδηλάτων, ενώ κάποια στιγμή προσέγγισε πολύ κοντά ένα άλλο όχημα. Όταν σταμάτησε σε φανάρι, φάνηκε στο βίντεο να βάζει κάτι στο στόμα της.

Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της, η τραγουδίστρια έμεινε περίπου 20 λεπτά έξω από την πύλη του σπιτιού της προσπαθώντας να μπει: «Η Μπρίτνεϊ πληκτρολογούσε τον κωδικό για να ανοίξει την πύλη, χωρίς αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας την προσπάθεια τρεις ή τέσσερις φορές. Η φίλη της παρέμεινε στο αυτοκίνητο, αλλά μετά από 20 λεπτά έφυγε, ενώ η Μπρίτνεϊ χρειάστηκε ακόμα 10 λεπτά για να καταφέρει τελικά να περάσει».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η έξοδος της Σπίαρς και η μετέπειτα συμπεριφορά της συνδέονται με το νέο βιβλίο του Φέντερλαϊν, «You Thought You Knew», που κυκλοφόρησε στις 20 Οκτωβρίου και «την έχει ρίξει πολύ ψυχολογικά, ξανανοίγοντας παλιά τραύματα».

Στο βιβλίο, ο 47χρονος Φέντερλαϊν κάνει πολλές σοβαρές καταγγελίες για την Μπρίτνεϊ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2004 έως το 2007 και έχει δύο γιους, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς. Ανάμεσα στις καταγγελίες, αναφέρει ότι οι γιοι τους ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα και την έβλεπαν να τους κοιτάει κρατώντας μαχαίρι και ότι έκανε χρήση κοκαΐνης, ενώ θήλαζε, σύμφωνα με την Page Six.

Η Σπίαρς απάντησε κατηγορώντας τον Φέντερλαϊν για «gaslighting» και «άσχημες» κατηγορίες, γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Εμπιστευτείτε με, αυτά τα ψέματα που γράφει στο βιβλίο θα ξεχαστούν, αλλά εγώ είμαι η μόνη που πληγώνομαι πραγματικά».

Πρόσθεσε ότι θα αγαπά πάντα τα παιδιά της και ότι όσοι τη γνωρίζουν πραγματικά δεν πρέπει να δίνουν σημασία στις ψεύτικες ειδήσεις για την ψυχική της κατάσταση ή την κατανάλωση αλκοόλ.

Ένας εκπρόσωπος της Σπίαρς επίσης κατηγόρησε τον Φέντερλαϊν ότι συνεχίζει να επωφελείται οικονομικά από εκείνη, επισημαίνοντας ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε μετά την παύση των πληρωμών της διατροφής για τα παιδιά.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: «Πιάνει λιμάνι» το 2026 η κρουαζιέρα – Π. Σταμουλίδης «Η διαδικασία προχωρά ανεξάρτητα από τη στάση του Δήμου»
11:57 Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα
11:54 Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
11:49 Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
11:46 Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»
11:45 Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
11:37 «Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ
11:30 «Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
11:29 Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων
11:22 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη
11:19 Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε
11:17 «Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου
11:14 Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας
11:12 Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
11:12 Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές
11:11 Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ
11:06 Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
11:03 Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
11:00 Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων
10:58 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ