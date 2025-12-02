ΒΙΝΤΕΟ με την «τρελή» καταδίωξη 16χρονου δικυκλιστή στη Θεσσαλονίκη

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου δικυκλιστή στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς ο οποίος και συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1/12/2025 στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, ότι ακολουθούν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Αμέσως, μπήκαν στην καταδίωξη δικυκλιστές της Ομάδας Ζ. Ακολούθησαν περιπολικά της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης.

Ο δικυκλιστής προσπάθησε να διαφύγει παρά το γεγονός ότι τον καταδίωκαν περίπου 30 αστυνομικοί. Για να δυσκολέψει την καταδίωξη μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τρέχοντας με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Στο ύψος της οδού Κωλέττη η καταδίωξη έληξε.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ. «Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, απείθειας και επικίνδυνης οδήγησης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Δυτικής Εισόδου, ο ανωτέρω δε συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσικλέτα που αφαίρεσε νωρίτερα από την περιοχή της Ξηροκρήνης, πλην όμως στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης και βεβαιώθηκαν σε βάρος του διοικητικά πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ, ενώ από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2025 αφαίρεσε δύο ακόμη δίκυκλες μοτοσικλέτες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ανευρέθηκαν πλησίον της οικίας του και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Επιπλέον, συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



