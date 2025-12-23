ΒΙΝΤΕΟ με το σοκαριστικό τροχαίο με θύμα τον συνδημιουργό του Call of Duty

Ο Βινς Ζαμπέλ συνδημιουργός του Call of Duty, σκοτώθηκε σε τροχαίο. H σοκαριστική στιγμή που η Ferrari τυλίχθηκε στις φλόγες

ΒΙΝΤΕΟ με το σοκαριστικό τροχαίο με θύμα τον συνδημιουργό του Call of Duty
23 Δεκ. 2025 8:21
Pelop News

Ενας από τους σπουδαιότερους δημιουργού video games και συνδημιουργός της σειράς Call of Duty Βινς Ζαμπέλα, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 21/12/2025, σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες, όταν η Ferrari στην οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκρός ανασύρθηκε και ο συνοδηγός του supercar.

Δείτε τα πλάνα από το δυστύχημα με τη Ferrari που μετέδωσε το NBC:

«Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», ανέφερε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty το 2003 μαζί με τους Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ. Η σειρά, εμπνευσμένη αρχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την μία από τις πιο εμπορικές στην ιστορία των video games

