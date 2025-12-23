ΒΙΝΤΕΟ με το σοκαριστικό τροχαίο με θύμα τον συνδημιουργό του Call of Duty
Ο Βινς Ζαμπέλ συνδημιουργός του Call of Duty, σκοτώθηκε σε τροχαίο. H σοκαριστική στιγμή που η Ferrari τυλίχθηκε στις φλόγες
Ενας από τους σπουδαιότερους δημιουργού video games και συνδημιουργός της σειράς Call of Duty Βινς Ζαμπέλα, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 21/12/2025, σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες, όταν η Ferrari στην οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκρός ανασύρθηκε και ο συνοδηγός του supercar.
Δείτε τα πλάνα από το δυστύχημα με τη Ferrari που μετέδωσε το NBC:
«Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», ανέφερε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.
Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty το 2003 μαζί με τους Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ. Η σειρά, εμπνευσμένη αρχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την μία από τις πιο εμπορικές στην ιστορία των video games
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News