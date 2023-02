Σύεται η γη στην Τουρκία: Τρεις νεκροί και 213 τραυματίες – «Μετασεισμοί μπορεί να ξεπεράσουν τα 6 Ρίχτερ» – Σοκαριστικά ΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη ενημέρωση: Τρεις νεκροί και 213 τραυματίες ειναι ο πιο πρόσφατος απολογισμός από τους δύο νέους ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην Τουρκία, το βράδυ της Δευτέρας, στο Χατάι και στο Σαμαντάγ.

Μία γυναίκα, σύμφωνα με το ethnos.gr, έχασε τη ζωή της στην Τουρκία από τον νέο μεγάλο σεισμό μεγέθους 6,4 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Χατάι το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια πέτρα έπεσε στο κεφάλι της γυναίκας στο Samandag και πέθανε.

Επίσης, ένας πολίτης που βρισκόταν κάτω από τα ερείπια έχασε τη ζωή του. Τη σορό του άνδρα, που έχασε τη ζωή του, έβγαλαν από τα ερείπια οι σωστικές ομάδες. Αστυνομικές ομάδες προσπάθησαν να παρηγορήσουν την οικογένεια του ανθρώπου, η οποία ξέσπασε σε κλάματα.

Yπάρχουν τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους σε κτίριο που κατέρρευσε στο Χατάι, σύμφωνα με το newsit.gr .Να σημειωθεί ότι υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη λίγο αργότερα.

Την ίδια στιγμή, στη Ντεφνέ, τέσσερα άτομα παραμένουν κάτω από τα ερείπια ενώ ένα άτομο κατάφερε να βγει από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Φουάτα Οκτάι, οι τραυματίες στα νοσοκομεία είναι οκτώ.

Ο νομάρχης του Γκαζιαντέπ Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε από την πλευρά του: «Ο σεισμός που έγινε στο Χατάι έγινε αισθητός και στο Γκαζιαντέπ. Υπάρχει μερική κατάρρευση σε εγκαταλελειμμένο κτίριο αλλά δεν υπάρχουν απώλειες ζωών. Μείνετε μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές».

Ο Ορχάν Τατάρ, Γενικός Διευθυντής της AFAD, δήλωσε: «Οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν. Κάποιοι μπορεί να φτάσουν έως και 6 ρίχτερ ή μεγαλύτεροι. Είναι πολύ σημαντικό να μην εισέρχεστε σε κατεστραμμένα κτίρια. Καταγράψαμε μέσα σε 13 ημέρες όσους σεισμούς γίνονται σε τέσσερις μήνες. Ένας μετασεισμός συμβαίνει κάθε τρία με τέσσερα λεπτά».

Ο σεισμολόγος Οκάν Τουϊσούζ δήλωσε για τον αποψινό σεισμό στο Χατάι: «Πρόκειται για νέο σεισμό, όχι για μετασεισμό. Διότι το ρήγμα που ξεκινά από το Καχραμάνμαράς Τούρκογλου, το οποίο ονομάζουμε ρήγμα Άμανος, είχε σπάσει μέχρι να φτάσει στην Αντιόχεια. Τώρα υπάρχει μια σεισμική προσδοκία από την Αντιόχεια μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Χατάι σημείωσε: «Μερικά κτίρια έπεσαν, υπάρχουν πολίτες εγκλωβισμένοι μέσα σε συντρίμμια». Ο σεισμός έγινε αισθητός σε άλλες 5 χώρες.

Η AFAD ανακοίνωσε ότι ένας σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Ντεφνέ στο Χατάι στις 20.04 ώρα Τουρκίας ενώ δημοσιογράφος του CNN TURK στο Hatay περιέγραψε τον σεισμό με δάκρυα.

«Εγινε ένας απίστευτος σεισμός. Ήμασταν στον καταυλισμό. Οι άνθρωποι εδώ φοβήθηκαν πολύ. Το έδαφος γλίστρησε από κάτω μας. Όλοι πετάχθηκαν έξω από τις σκηνές τους. Αναποδογυρίστηκαν σόμπες. Λήφθησαν προφυλάξεις για πιθανή πυρκαγιά. Πέσαμε στο έδαφος».

Με την επίδραση του σεισμού σχηματίστηκε σύννεφο σκόνης στην περιοχή των συντριμμιών στο Χατάι και ακούστηκαν ήχοι ασθενοφόρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα κτίρια κατεδαφίστηκαν. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες, ακόμα και στην Κύπρο.

Λίγο μετά στις 20.07 έγινε και δεύτερος μεγάλος σεισμός 5.8 Ρίχτερ στο Σαμαντάγ στην Αντιόχεια και πάλι. Επίσης καταγράφηκε και σεισμός 5,2 Ρίχτερ

Νέα ενημέρωση: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Σαμαντάγ, όταν έπεσε πέτρα στο κεφάλι της, κατά τον σεισμό 5,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 19.07 (ώρα Ελλάδας, 20.07 ώρα Τουρκίας), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ενώ από τη δόνηση εντάσεως 6,4 Ρίχτερ, που έγινε τρία λεπτά νωρίτερα, στο Χατάι, υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

Νέα ενημέρωση: Σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας), στην νότια επαρχία Χατάι, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Το επίκεντρό της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκιας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Τουρκία

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντάκια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, επικράτησε πανικός στην περιοχή, με τους σεισμοπαθείς να βγαίνουν πανικόβλητοι από τις σκηνές, καθώς φοβήθηκαν ενδεχόμενες πτώσεις δέντρων, ενώ υπάρχουν και αναφορές για τραυματίες.

