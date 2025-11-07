ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από το Παγκράτι: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» και προκάλεσε χάος στη Φιλολάου

Ησυχία, άδειοι δρόμοι και μια στιγμή που αρκεί για να ανατραπούν όλα. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτι, ένα μαύρο αυτοκίνητο έχασε ξαφνικά τον έλεγχο και μέσα σε δευτερόλεπτα μετατράπηκε σε μια μάζα από λαμαρίνες, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε το STAR, το όχημα κινείτο σε άδειο δρόμο όταν ο οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε ένα παρκαρισμένο βαν, ανετράπη και κατέληξε πάνω σε δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο, κάτοικοι που πετάχτηκαν έντρομοι από τον θόρυβο, βρήκαν διαλυμένα κομμάτια από καπό, προφυλακτήρες και αμορτισέρ να έχουν σκορπιστεί στο οδόστρωμα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια, παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η ταχύτητα και οι συνθήκες του δρόμου ενδέχεται να συνέβαλαν στο ατύχημα.





